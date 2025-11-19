Спортни новини 19.11.2025 г., 20:50 ч.

БНТ
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
16:30, 19.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
16:01, 19.11.2025
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
13:35, 19.11.2025
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
12:03, 19.11.2025
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
11:09, 19.11.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
08:04, 19.11.2025 (обновена)
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
07:47, 19.11.2025
Чете се за: 01:15 мин.
20:45, 19.11.2025
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
20:37, 19.11.2025
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
20:37, 19.11.2025
Изслушване за върховенството на закона: Български официални лица...
20:24, 19.11.2025
Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър
20:04, 19.11.2025
Карлос Алкарас прекратява сезона си заради контузия
20:04, 19.11.2025
Марк Маркес спечели титла в MotoGP за сезон 2025
20:03, 19.11.2025
Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига
Чете се за: 06:42 мин.
Водещи новини
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
20:37, 19.11.2025
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
17:26, 19.11.2025
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
19:49, 19.11.2025
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
20:45, 19.11.2025
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
16:28, 19.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
18:53, 19.11.2025
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
17:38, 19.11.2025
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Начало на новата ТВ Академия на БНТ (СНИМКИ)
21:12, 19.11.2025
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
