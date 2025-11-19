БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?

Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Да се ограничи препразпределението на национални средства през държавния бюджет до 38% от БВП, а не над 45%, каквито са заложени за следващата година.

Това предлагат в алтернативния си бюджет от Института за пазарна икономика. Според тях данъчната тежест върху бизнеса и работещите трябва да остане без промяна.

В своя анализ експертите отбелязват, че динамиката на приходите показва, че бюджетният дефицит е следствие от скока в разходите, а не от слабо представяне в приходите в държавната хазна.

Предупреждават обаче, че надхвърлянето на разходите над 40% от БВП води до нарастване на дълга и голям дефицит.

старши изследовател в Институт за пазарна икономика: Това е политика, която се отклонява от традицията на държавните финанси последните две десетилетия и заплашва да събори модела на финансова стабилност на данъчно облагане, данъчна стабилност и на изпреварващ икономически растеж.

Намаляване на разходите за персонал и броя на наетите в публичния сектор е друго предложение, тъй като населението в трудоспособна възраст е намаляло с над 20% след 2011 г., а целия обществен сектор е нараснал с над 5%.

Лъчезар Богданов, главен икономист в Институт за пазарна икономика: Ние догонваме твърде бързо и това е без последните увеличения 25 и 26 г. Ние само до момента до септември имаме близо 20% номинален ръст за разходите за персонал. Това е значително по-високо от целия регион, от Европа и очевидно изпреварва ръста на икономиката.

Затова предлагат мерки, с които наетите в публичния сектор да бъдат намалени със 100 хил., а разходите за персонал с до 2% от БВП в следващите три години.

Посочват, че рекордът по ръст е в сектор "Сигурност" - 3,6% от БВП.

Ставаме уверено лидер в тези разходи и то от доста повече - средно в ЕС е 1,7% от БВП. Тоест близо два пъти повече от БВП отиват за полиция, съдебна система - съд и прокуратура.

Затова предлагат спиране на конкурсите за назначения в съдебната власт и реорганизация.

Сред останалите им предложенията са дългосрочна програма за капиталови инвестиции, постигане на 40% собствени приходи в местните бюджети и намаляване на броя на публичните болници с 1/3 заради ниската им ефективност.

