Преди новогодишния концерт: СДВР и Столична община с мерки за сигурност

Алекс Христов от Алекс Христов
Чете се за: 02:30 мин.
Регионални
В 21:30 часа на площад "Александър Батенберг" ще започне новогодишния концерт на Столичната община

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Трескава подготовка за концерта в новогодишната нощ в София. Обичани изпълнители, светлинно шоу и засилени мерки за сигурност очакват всички, които са решили да посрещнат новата 2026 на площад "Александър Батенберг".

Точно в 21:30 часа на площад "Александър Батенберг" ще започне новогодишния концерт на Столичната община. За поредна година няма да има заря, а светлинно шоу. Ще има 6 пропускателни пукната, през които ще преминават хората, които са решили да посрещнат новата година на площада. Забранено е носенето на оръжия, големи, обемни раници, забранено е и носенето на пиротехнически изделия. От сдвр обясниха, че ще има и хора, които ще следят за дженджии.

В 19 часа пътното движение по Булевард Цар-Освободител в участъка от площад Независимост до улица Раковска както и прилежащите улици към Булеварда ще бъде преустановено. А за всички празнуващите на сцената ще се качат едни от най обичайните български изпълнителни.

Благородна Здравкова - зам.-кмет по култура в СО: "Очакваме МФ да организира дрон шоу, ако е хубаво времето и позволява атмосферните условия. Няма да имаме шумна заря. Ще бъдем със светлинно шоу с лазери, така че призовавам всички, които са си купили пиротехника, нека да не я използват."

Главен инспектор Иван Георгиев - началник сектор "Масови мероприятия", СДВР: "Пропускането на зрители ще започне след 20:30 часа през 6 контролно-пропускателни пункта. На КППТ няма да бъдат допускани граждани, които в себе си носят огнестрелно, хладно оръжие, както и всякакви вещи и предмети, които могат да бъдат използвани като оръжие, пиротехника също."

Мария Мутафчиева - "Мери бойс бенд": "Мери бойс бенд" ще свири музика от всички тези години. Ще чуете и "Непознати улици", "Дългият път към дома", ще бъдем на живо, ще открием концерта на 31 декември, ще донесем лятото."

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов.

