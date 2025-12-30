Преди новогодишния концерт: СДВР и Столична община с мерки за сигурност

Трескава подготовка за концерта в новогодишната нощ в София. Обичани изпълнители, светлинно шоу и засилени мерки за сигурност очакват всички, които са решили да посрещнат новата 2026 на площад "Александър Батенберг".

Точно в 21:30 часа на площад "Александър Батенберг" ще започне новогодишния концерт на Столичната община. За поредна година няма да има заря, а светлинно шоу. Ще има 6 пропускателни пукната, през които ще преминават хората, които са решили да посрещнат новата година на площада. Забранено е носенето на оръжия, големи, обемни раници, забранено е и носенето на пиротехнически изделия. От сдвр обясниха, че ще има и хора, които ще следят за дженджии.

В 19 часа пътното движение по Булевард Цар-Освободител в участъка от площад Независимост до улица Раковска както и прилежащите улици към Булеварда ще бъде преустановено. А за всички празнуващите на сцената ще се качат едни от най обичайните български изпълнителни.