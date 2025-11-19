БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изслушване за върховенството на закона: Български официални лица отговаряха на въпроси от ЕП

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
По света
Групата за мониторинг на демокрацията, върховенството на закона и основните права към ЕП проведе днес закрито заседание за върховенството на закона в България. Групата, която е част от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП, изслуша министъра на правосъдието Георги Георгиев, зам.-министъра на културата Тодор Чобанов и председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев.

В изслушването се включиха и представители на неправителствени организации и медии. Министърът на правосъдието Георги Георгиев е отговарял на въпроси на евродепутатите, свързани със съдебната реформа, функционирането на Инспектората към ВСС, механизма за отчетност на главния прокурор и заместниците му и командироването на съдии.

Въпросите към Антон Славчев са били за работата на Антикорупционната комисия и разследванията на корупция по високите етажи на властта. Заради липсата на реформа в Антикорупционната комисия Брюксел спря част от второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост. Зам.-министърът на културата Тодор Чобанов е отговарял на въпросите на евродепутатите, свързани със свободата на медиите у нас. Представители на групата споделиха след заседанието, че наблюдението върху България ще продължи. Някои от евродепутатите настояват и за организирането на мисия в страната ни.

#министър Георги Георгиев #върховенство на закона #тодор чобанов #Европейски парламент

