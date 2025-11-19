БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Карлос Алкарас прекратява сезона си заради контузия

Чете се за: 00:42 мин.
Слушай новината

Световният №1 Карлос Алкарас се оттегли от финалите за Купа „Дейвис“ в Болоня заради контузия на бедрен мускул, с което сложи край на сезона си. 22-годишният испанец обяви, че травмата в задната част на бедрото, влошена по време на финала на ATP срещу Яник Синер, не му позволява да играе.

Испания ще се изправи срещу Чехия на четвъртфинал без своя лидер. Въпреки принудителния край, сезонът на Алкарас включва две титли от Големия шлем, общо 80 изиграни мача и завършване на годината като №1 в световната ранглиста.

Марк Маркес спечели титла в MotoGP за сезон 2025
Марк Маркес спечели титла в MotoGP за сезон 2025
Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига Българска съдийска бригада ще ръководи мач от женската Шампионска лига
Чете се за: 00:30 мин.
България с нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 България с нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027
Чете се за: 00:30 мин.
Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини Сестри се борят за място на Зимните олимпийски игри в три различни дисциплини
Чете се за: 01:12 мин.
Женският ни национален отбор продължава в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 Женският ни национален отбор продължава в квалификациите за ЕвроБаскет 2027
Чете се за: 00:22 мин.
Мондиал 2026: Нидерландия се класира директно, България с последен шанс за точка срещу Грузия Мондиал 2026: Нидерландия се класира директно, България с последен шанс за точка срещу Грузия
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ? Алтернативен бюджет - какво показва сметката на ИПИ?
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Начало на новата ТВ Академия на БНТ (СНИМКИ)
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
