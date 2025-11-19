Карлос Алкарас прекратява сезона си заради контузия

Световният №1 Карлос Алкарас се оттегли от финалите за Купа „Дейвис“ в Болоня заради контузия на бедрен мускул, с което сложи край на сезона си. 22-годишният испанец обяви, че травмата в задната част на бедрото, влошена по време на финала на ATP срещу Яник Синер, не му позволява да играе.

Испания ще се изправи срещу Чехия на четвъртфинал без своя лидер. Въпреки принудителния край, сезонът на Алкарас включва две титли от Големия шлем, общо 80 изиграни мача и завършване на годината като №1 в световната ранглиста.