Заради скъпа поддръжка: Правителственият самолет "Фалкон" се продава

Транспортният министър възложи на Държавния авиационен оператор да продаде на търг с явно наддаване правителственият самолет "Фалкон". Според Гроздан Караджов поддръжката на самолета е неоправдано скъпо. Само за основен ремонт на машината тази година са платени над 6 милиона и 750 хиляди лева. Отделно задължителното годишно обучение на пилотите е 10 пъти по-скъпо от това на екипажа на големия "Еърбъс", който авиоотряда притежава.

Категорично нов самолет няма да бъде купуван. Един от основните аргументи на Гроздан Караджов е именно, че няма необходимост от два правителствени самолета, тъй като летателните часове на годишна база не са толкова много и спокойно нуждите на официалните държавни пътувания могат да бъдат осигурени с един самолет. Освен това, поддръжката на "Еърбъс"-а е много по-изгодна, а и самолета е голям, за разлика от "Фалкон"-а, който е 8 местен.

Според Караджов с парите от бутиковия самолет може да се купи техника за гасене на пожари, както и спасяване и търсене от въздух, от която ще има много по-голяма полза. И реакцията при инциденти ще бъде много по-бърза отколкото в момента. На "Фалкон"-а е монтирана техника, която се използва за облитане и калибриране на аеронавигационното оборудване на РВД. Гроздан Караджов каза, че предстои да се реши тя да бъде преместена на самолет на армията или на друг, за да продължи безпрепятствено дейността по поддръжката на навигационните уреди.

През последните 10 години правителственият Фалкон" е летял средно по 290 часа годишно, а само за поддръжката му са плащани средно близо 4,5 милиона лева всяка година.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Отново на годишна база харчим пет пъти повече за ремонт и поддръжка на "Фалкон"-а, който е по-малка машина, само с 8 места. В сравнение с "Еърбъс"-а, който е много по-капацитетен."

Пилотите на двата самолета трябва да минават задължително ежегодно обучение. Петимата, които пилотират "Еърбъс"-а се обучават в България, на тренажори при националния авиопревозвач и това струва общо 25 хиляди лева.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Фалкон"-а е нишова машина. Той струва много скъпо както за обучение, така и за ремонт. Има едно единствено място в Женева, където ги пращаме да се обучават нашите екипажи и за миналата година е 10 пъти разликата за пет обучени за А-319 и петимата от машината "Фалкон".

След решението на вицепремиера "Фалкон"-а да бъде продаден на търг с явно наддаване, лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски предложи правителственият авиоотряд да бъде закрит, тъй като това струва десетки милиони лева на държавата всяка година. Според вицепремиера такова решение може да се вземе само от лидерите на управляващото мнозинство и на високо държавно равнище.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Много е сложен пъзела със закриването на звеното, защото там е и правителствената зала, където се посрещат и изпращат държавни делегации. Изисква се много по-дълго мислене поне от моя страна. Готов съм да предоставя всяка необходима информация на лидерите на съвместното управление, за да могат да вземат информирано решение."

Правителственият "Фалкон" беше купен от правителството на Иван Костов и произведен и доставен през юли 2001 година, буквално дни преди управлението на държавата да се поеме от кабинета "Сакскобургготски".

През годините имаше проблеми с електрониката на самолета. По-съществените аварии бяха през 2015 година когато след излитане от София колесника на машината не се прибра, а през 2019 заради проблем със спирачката спука гума при кацане в Брюксел.