БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради скъпа поддръжка: Правителственият самолет "Фалкон" се продава

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Запази

Средствата могат да се вложат в спасителна техника, смята вицепремиерът Гроздан Караджов

Снимка: Министерство на транспорта и съобщенията
Слушай новината

Транспортният министър възложи на Държавния авиационен оператор да продаде на търг с явно наддаване правителственият самолет "Фалкон". Според Гроздан Караджов поддръжката на самолета е неоправдано скъпо. Само за основен ремонт на машината тази година са платени над 6 милиона и 750 хиляди лева. Отделно задължителното годишно обучение на пилотите е 10 пъти по-скъпо от това на екипажа на големия "Еърбъс", който авиоотряда притежава.

Категорично нов самолет няма да бъде купуван. Един от основните аргументи на Гроздан Караджов е именно, че няма необходимост от два правителствени самолета, тъй като летателните часове на годишна база не са толкова много и спокойно нуждите на официалните държавни пътувания могат да бъдат осигурени с един самолет. Освен това, поддръжката на "Еърбъс"-а е много по-изгодна, а и самолета е голям, за разлика от "Фалкон"-а, който е 8 местен.

Според Караджов с парите от бутиковия самолет може да се купи техника за гасене на пожари, както и спасяване и търсене от въздух, от която ще има много по-голяма полза. И реакцията при инциденти ще бъде много по-бърза отколкото в момента. На "Фалкон"-а е монтирана техника, която се използва за облитане и калибриране на аеронавигационното оборудване на РВД. Гроздан Караджов каза, че предстои да се реши тя да бъде преместена на самолет на армията или на друг, за да продължи безпрепятствено дейността по поддръжката на навигационните уреди.

През последните 10 години правителственият Фалкон" е летял средно по 290 часа годишно, а само за поддръжката му са плащани средно близо 4,5 милиона лева всяка година.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Отново на годишна база харчим пет пъти повече за ремонт и поддръжка на "Фалкон"-а, който е по-малка машина, само с 8 места. В сравнение с "Еърбъс"-а, който е много по-капацитетен."

Пилотите на двата самолета трябва да минават задължително ежегодно обучение. Петимата, които пилотират "Еърбъс"-а се обучават в България, на тренажори при националния авиопревозвач и това струва общо 25 хиляди лева.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Фалкон"-а е нишова машина. Той струва много скъпо както за обучение, така и за ремонт. Има едно единствено място в Женева, където ги пращаме да се обучават нашите екипажи и за миналата година е 10 пъти разликата за пет обучени за А-319 и петимата от машината "Фалкон".

След решението на вицепремиера "Фалкон"-а да бъде продаден на търг с явно наддаване, лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски предложи правителственият авиоотряд да бъде закрит, тъй като това струва десетки милиони лева на държавата всяка година. Според вицепремиера такова решение може да се вземе само от лидерите на управляващото мнозинство и на високо държавно равнище.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Много е сложен пъзела със закриването на звеното, защото там е и правителствената зала, където се посрещат и изпращат държавни делегации. Изисква се много по-дълго мислене поне от моя страна. Готов съм да предоставя всяка необходима информация на лидерите на съвместното управление, за да могат да вземат информирано решение."

Правителственият "Фалкон" беше купен от правителството на Иван Костов и произведен и доставен през юли 2001 година, буквално дни преди управлението на държавата да се поеме от кабинета "Сакскобургготски".
През годините имаше проблеми с електрониката на самолета. По-съществените аварии бяха през 2015 година когато след излитане от София колесника на машината не се прибра, а през 2019 заради проблем със спирачката спука гума при кацане в Брюксел.

#правителствен "Фалкон" #министър Гроздан Караджов #фалкон

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя регламента за избор на изпълнители
6
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Честит юбилей на Мария Петрова
6
Честит юбилей на Мария Петрова

Още от: Политика

Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
Отпускат близо 2,7 млн. лв за стипендии в училища с високи резултати на матурите Отпускат близо 2,7 млн. лв за стипендии в училища с високи резултати на матурите
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Новият закон за обществения транспорт разчита на данни и цифрова инфраструктура Гроздан Караджов: Новият закон за обществения транспорт разчита на данни и цифрова инфраструктура
Чете се за: 02:30 мин.
Делян Пеевски с предложение да се закрие правителствения авиоотряд Делян Пеевски с предложение да се закрие правителствения авиоотряд
Чете се за: 02:10 мин.
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството "Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество Увеличават с 52% заплатите в Антикорупционната комисия и Комисията за незаконно придобитото имущество
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Зеленски в Турция: Тръмп подготвя план от 28 точки за мир в Украйна
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Досиетата "Епстийн": Тайните на финансиста ще бъдат огласени
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ