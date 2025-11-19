Делян Пеевски с предложение да се закрие правителствения Авиоотряд

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски приветства решението на транспортния министър Гроздан Караджов правителството да се откаже от използването на самолета "Фалкон". В позиция, разпространена до медиите, Пеевски определя машината като "скъп лукс", несъвместим с европейските стандарти.

Според Пеевски трябва да се прекрати "държавният туризъм", при който премиерът или президентът използват правителствения самолет за лични или неформални пътувания.

"Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците - с правителствения самолет, като премиер Кирил Петков да води на романтична вечеря на брега на Егейско море Лена Бориславова или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи до далечни дестинации. Този вид държавен туризъм, плащан скъпо и прескъпо от хората, е абсолютно неприемлив и на това трябва да се сложи край.

Затова от "ДПС - Ново начало" предлагат закриването на Авиоотряд 28. По думите на Пеевски структурата разполага с един самолет, но над 100 души персонал и струва на бюджета десетки милиони годишно.

"Тези милиони трябва незабавно да бъдат пренасочени за осигуряването на летателна техника и персонал за спасяване на живота, здравето и имуществото на хората - въздушни линейки и специализирана летателна техника за гасене на пожари".

Пътуванията на президента, премиера и председателя на парламента могат да бъдат използвани вече утвърдени европейски практики, се посочва още в позицията. Според партията разумно решение би било ангажиране на националния превозвач при необходимост от представителни полети.