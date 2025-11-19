БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър

Чете се за: 03:22 мин.
У нас
СУПТО става задължително за фирми и търговци от Нова година

Спор и задочна размяна на реплики между ПП-ДБ и финансовия министър по повод задължителното въвеждане от Нова година на Системата за управление на приходите в търговските обекти. Опозицията обвини властта, че товари с допълнителна финансова тежест бизнеса. Финансовият министър Теменужка Петкова атакува ПП-ДБ, че всяват смут в системата и защитава сивата икономика.

От ПП-ДБ се възмутиха, че кабинетът готви нова административна и финансова тежест за бизнеса.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Първо има разходи за компаниите, които разработват такъв софтуер. На второ място този софтуер трябва да бъде внедрен във всеки един търговски обект. Представете си десетки хиляди ресторантчета и магазини, фирми. Освен първоначална инвестиция, освен цена за софтуера, освен интеграции и обучение на персонал, нов начин на работа. Отделно от това всяка нова версия, представете си, на този софтуер трябва да бъде сертифицирана отделно в НАП."

И изчислиха колко ще струва.

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България", ПП-ДБ: "Нашата оценка е, че около 500 евро на фирма ще струва този процес. 250 млн. лв. ще бъдат, и това е доста консервативна оценка, ще бъдат платени от българския бизнес."

Финансовият министър не се съгласи.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Над 6000 търговски обекта ползват такива софтуери, които са одобрени от НАП и тези софтуери отговарят на всички изисквания, така че търговците и бизнесът няма да имат никаква тежест, ако тези софтуери отговарят на административно установения ред. Никакъв софтуер НАП няма да произвежда и никакъв софтуер НАП няма да внедрява и това няма да струва никакъв ресурс на българските фирми и на българския бизнес."

Производителите и разпространителите на такъв тип софтуери трябва да ги декларират и съответно да отговарят на изискванията на наредба Н-18, като сертификацията на практика се извършва от НАП.

И обвини ПП-ДБ, че умишлено пречат на фиска.

Теменужка Петкова, министър на финансите: "Това, което колегите от ПП-ДБ правят и се опитват да всяват смут в системата, ме навежда на мисълта, че те имат резерви по отношение на борбата със сивата икономика, което на практика е много лошо и наистина така разколебават всички тези, които искат да бъдат лоялни по отношение на фиска."

И обясни, че целта на кабинета е чрез тази мярка да се пресече укриването на приходи от търговците чрез манипулиране на счетоводните софтуери, които не са сертифицирани от НАП.

Автори: Николай Минков, Иво Никодимов

#СУПТО #финасовият министър Теменужка Петкова #Ивайло Мирчев #новини в Метрото

