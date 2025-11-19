БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:00 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

От "Да, България" настояват да отпадне задължението да се ползва от догодина софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти

От "Да, България" настояват да отпадне задължението да се ползва от догодина софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти
Министерството на финансите да направи промени в държавния бюджет за догодина и да отпадне задължението за ползване на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО). За това настоя Мартин Димитров от "Да, България", част от парламентарната група "Продължаваме Промяната" - "Демократична България".

На пресконференция в Народното събрание депутатите Мартин Димитров, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов отправиха остри критики към намерението на правителството отново да въведе СУПТО. Според тях решението, включено в проектобюджета, ще натовари бизнеса, няма да увеличи приходите и може да предизвика сериозен хаос точно преди приемането на еврото.

Ивайло Мирчев заяви, че търговските обекти и без това са изправени пред множество предизвикателства, свързани с преминаването към евро. Той определи връщането на СУПТО като "закъсняла мярка, която и преди не е работила".

"Компаниите инвестираха този софтуер преди време - 100 млн. струваше това. Години по късно, през 2025 г. тази прищявка отново е на дневен ред. Надяваме се кабинетът да ни чуе и да се откаже от тази идея", заяви Мирчев на пресконференция в Народното събрание.

"Представете си всички магазини в страната, това означава нов начин на работа. Всеки софтуер трябва да е одобрен от държавата, само този процес ще е над месец протакване. Изчислили сме, че това нещо ще струва минимум 500 евро на фирма", коментира той.

Божидар Божанов подчерта, че СУПТО обхваща не само магазини и ресторанти, а всички видове търговски обекти.

"Технологично е много лесно това да бъде заобиколено. Нулев ефект ще има, дори отрицателен. НАП не е готова – нямат капацитет да проверяват системите, доказаха го през 2019 - 2020 г.", заяви той.

Ивайло Мирчев изтъкна, че правителствената прогноза за 320 млн. лв. допълнителни приходи е нереалистична.

"За да накарат фирмите да плащат - не е това начинът. Концепцията няма да повиши приходите в бюджета", заяви той.

От опозицията предлагат изцяло нов закон за фискализацията и въвеждане на модерни дигитални подходи, включително изкуствен интелект. Мартин Димитров призова Финансовото министерство между първо и второ четене на бюджета да се откаже от СУПТО и да преосмисли повишаването на данъка върху дивидента.

"Тези мерки повишават инфлацията. МФ трябва да спре да тормози всички на общо основание", заяви той.

