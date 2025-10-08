24-то издание на Банско Филм Фест 2025 - епично приключение на големия екран

От 19 до 23 ноември 2025 г. град Банско отново ще се превърне в арена на екстремното кино. 24-тото издание на Банско Филм Фест 2025 е най-мащабният филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България.

Световно признатото събитие ще предложи на публиката формат в 10 локации в Пирин планина.

Програмата тази година е в рамките на 5 дни, и ще предложи 83 селектирани филмови премиери.

Във фестивала ще участват 43 държави, включително от Казахстан, Иран, Бутан и Индия, а конкурсната програма е в 7 категории.

Гостите ще станат свидетели на 14 презентации на едни от най-актуалните алпинисти и приключенци от България и чужбина, ще могат да осъществят срещи със световни режисьори, да присъстват на дискусии, фотоизложби, конкурси, както и да участват в състезание по катерене и проникване в пещера.

Световноизвестни и забележителни приключенци ще излязат на сцената на фестивала, за да споделят своите необикновени истории и смели експедиции в името на науката и откривателството.

Сред тях са Матео делла Бордела (Италия), Мартин Зиберер (Автрия), Освалд Родриго Перейра (Полша), Стефано Рагацо (Италия). Българските участници включват Дойчин Боянов, Никола Калистрин, Цветан Паров, доц. Александър Шопов и пещерняците от клуб „Под ръбъ“.

Фестивалът ще покаже филми, които разширяват границите на човешката издръжливост и възхваляват страхопочитанието на природата.

По време на Банско Филм Фест 2025 ще се проведе мастър клас за български млади надежди в режисурата и продуценството "Камера в екстремни условия" с водещ Грег Грендсон (Канада). Гостите ще могат да присъстват на редица презентации сред които такива за влиянието на климатичните промени върху ледниците, както и да научат историята на изкачванията на Вихрен и на водопадите в България.

Домакините ще предложат паралелно детска и младежка програма с открити уроци и активности.

Организаторите и тази година ще продължат обучението на над 400 деца в специалната детска

и младежка програма Банско филм фест KIDS с открити уроци, състезания, занимания по

катерене, проникване в пещера и много други.

Кулминацията на фестивала ще бъде церемонията по награждаване на най-добрите филми.

Банско Филм Фест 2025 се осъществява с подкрепата на Община Банско. БНТ е медиен партньор на събитието и тази година.