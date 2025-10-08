БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
24-то издание на Банско Филм Фест 2025 - епично приключение на големия екран

Вяра Илиева
Международният фестивал на планинарското и приключенското кино е в рамките на 5 дни, и ще предложи 83 селектирани филмови премиери - истории от върховете, които вдъхновяват.

италианският алпинист стефано рагацо един звездните гости тия международен банско филм фест
Слушай новината

От 19 до 23 ноември 2025 г. град Банско отново ще се превърне в арена на екстремното кино. 24-тото издание на Банско Филм Фест 2025 е най-мащабният филмов фестивал за екстремни спортове, планини, култура и приключения в България.

Световно признатото събитие ще предложи на публиката формат в 10 локации в Пирин планина.

Програмата тази година е в рамките на 5 дни, и ще предложи 83 селектирани филмови премиери.

Във фестивала ще участват 43 държави, включително от Казахстан, Иран, Бутан и Индия, а конкурсната програма е в 7 категории.

Гостите ще станат свидетели на 14 презентации на едни от най-актуалните алпинисти и приключенци от България и чужбина, ще могат да осъществят срещи със световни режисьори, да присъстват на дискусии, фотоизложби, конкурси, както и да участват в състезание по катерене и проникване в пещера.

Световноизвестни и забележителни приключенци ще излязат на сцената на фестивала, за да споделят своите необикновени истории и смели експедиции в името на науката и откривателството.

Сред тях са Матео делла Бордела (Италия), Мартин Зиберер (Автрия), Освалд Родриго Перейра (Полша), Стефано Рагацо (Италия). Българските участници включват Дойчин Боянов, Никола Калистрин, Цветан Паров, доц. Александър Шопов и пещерняците от клуб „Под ръбъ“.

Фестивалът ще покаже филми, които разширяват границите на човешката издръжливост и възхваляват страхопочитанието на природата.

По време на Банско Филм Фест 2025 ще се проведе мастър клас за български млади надежди в режисурата и продуценството "Камера в екстремни условия" с водещ Грег Грендсон (Канада). Гостите ще могат да присъстват на редица презентации сред които такива за влиянието на климатичните промени върху ледниците, както и да научат историята на изкачванията на Вихрен и на водопадите в България.

Домакините ще предложат паралелно детска и младежка програма с открити уроци и активности.

Организаторите и тази година ще продължат обучението на над 400 деца в специалната детска
и младежка програма Банско филм фест KIDS с открити уроци, състезания, занимания по
катерене, проникване в пещера и много други.

Кулминацията на фестивала ще бъде церемонията по награждаване на най-добрите филми.

Банско Филм Фест 2025 се осъществява с подкрепата на Община Банско. БНТ е медиен партньор на събитието и тази година.

