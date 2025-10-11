БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Къде са границите на възможното и съществуват ли такива: Освалд Родриго Перейра разказва на Банско Филм фест 2025

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 03:10 мин.
Полско-португалският алпинист, режисьор и оператор е сред най-вдъхновяващите имена в съвременното планинарско кино.

Къде са границите на възможното и съществуват ли такива: Освалд Родриго Перейра разказва на Банско Филм фест 2025
Сред официалните гости на тазгодишното издание на Банско Филм фест е и Освалд Родриго Перейра.

Полско-португалският алпинист, режисьор и оператор Освалд Родриго Перейра е сред най-вдъхновяващите имена в съвременното планинарско кино. Творчеството му съчетава екстремен алпинизъм с дълбок, кинематографски поглед, който разкрива не само битката с върховете, но и вътрешния свят на човека в тяхната сянка.

Известен със своите независими, минималистични експедиции, Освалд е изкачил някои от най-високите и най-опасни върхове на планетата - Броуд Пийк, Анапурна, Дхаулагири, Макалу и Канчендзьонга - без допълнителен кислород и без помощ от шерпи. Участвал е и в две зимни експедиции на К2.

За него планините са повече от физическо предизвикателство, те са място за вътрешно осъзнаване, разказване на истории и изграждане на смислени връзки. Чрез неговата камера зрителят влиза в суровия, често безмилостен, но и поразително красив свят над 8 000 метра.

В рамките на проекта MAD Ski Освалд заедно с Бартек Земски изкачва Макалу (8 485 м) и Канчендзьонга (8 586 м) без кислород.

Бартек осъществява първите в историята ски спускания от тези върхове — заснети изцяло от Освалд. На Канчендзьонга той е принуден да бивакува на 7 600 м, подчертавайки рисковете на самостоятелните експедиции.

На Анапурна (8 091 м) лавина отнася цялата им екипировка, но двамата продължават и достигат върха без кислород. Няколко седмици по-късно стават първият екип за сезона, който изкачва Дхаулагири (8 167 м), след което участват в спасителна мисия за испанския ветеран Карлос Сория (84 г.).

През декември 2024 г. Освалд участва в опит за първото зимно изкачване на Манаслу без кислород, а през май 2025 г. изкачва Денали — най-високия връх на Северна Америка, заснемайки бъдещ документален филм.

Последният му филм, „Тихото бягство” (The Silent Escape), премиера в Южна Корея през 2023 г. и вече е показан в над 25 държави по света, печелейки редица международни награди. Филмът разказва за историческите ски спускания от Анапурна и Дхаулагири - история за смелост, уязвимост и сила на духа.

24-то издание на Банско Филм Фест 2025 - епично приключение на големия екран

Освалд Родриго Перейра идва на Банско Филм Фест 2025, за да сподели своите преживявания, философия и филми, които променят представите ни за границите на възможното.

Сестри Стоеви са на финал на турнир в Турция
Сестри Стоеви са на финал на турнир в Турция
Антоанета Костадинова, Самуил Донков и Антон Ризов триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България" Антоанета Костадинова, Самуил Донков и Антон Ризов триумфираха на турнира по спортна стрелба "Купа България"
Чете се за: 01:12 мин.
Неуспешен опит за самоубийство беляза масовия старт на 5 км от Софийския маратон Неуспешен опит за самоубийство беляза масовия старт на 5 км от Софийския маратон
Чете се за: 02:07 мин.
Сестри Стоеви си гарантираха медал на турнира в Истанбул Сестри Стоеви си гарантираха медал на турнира в Истанбул
Чете се за: 00:57 мин.
Маратонът на София започна с редица културни и спортни събития Маратонът на София започна с редица културни и спортни събития
Чете се за: 01:45 мин.
Спортни новини 11.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 11.10.2025 г., 12:25 ч.

