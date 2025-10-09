БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да преживееш, вместо да притежаваш: Мартин Зиберер - един от звездните гости на Банско филм фест 2025

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
Чете се за: 05:15 мин.
Спорт
Мотото на алпиеца "Да преживееш, вместо да притежаваш" го води във всяка експедиция. За Зиберер катеренето не е просто спорт – то е източник на ежедневна радост

Снимка: Facebook/martin_sieberer
Мартин Зиберер е един от специалните гости на Банско Филм Фест тази година.

И тази година фестивалът ще срещне любителите на екстремните преживявания с едни от най-изявените световни алпинисти.

Австриецът открива катеренето около 25-годишна възраст. Но успява бързо да го превърне в страст, която днес е неразделна част от неговата идентичност. За Зиберер катеренето не е просто спорт – то е източник на ежедневна радост и начин постоянно да се изправя пред нови предизвикателства.

С богат опит в леденото и смесеното катерене с професионална квалификация като планински водач и практика като индустриален алпинист Мартин бързо се утвърждава като ярко име в съвременния алпинизъм. Той обаче не се вълнува само от техническата страна на катеренето – привлича го и неизвестното, стремежът към откривателство и истински приключения сред скали и ледници.

Експедициите му често го отвеждат в отдалечени и труднодостъпни части на света, в търсене на девствени върхове и нови маршрути. В същото време той не подценява и предизвикателствата около своя втори дом – Инсбрук, Австрия, където редовно изкачва ледени и скални маршрути. Обича да споделя страстта си към планините с други хора – като планински водач, лектор, презентатор или чрез социалните мрежи.

„Ако си открил страст, която те прави щастлив всеки ден – значи си на прав път“, казва Мартин Зиберер.

Въпреки че по-голямата част от Алпите днес са подробно изследвани, той вярва, че винаги има още приключения, които чакат да бъдат преживени.

Мотото му е "Да преживееш, вместо да притежаваш". Тази сентенция го води във всяка експедиция.

Като автентичен, минималистичен спортист, той подхожда към природата с уважение: взема само най-необходимото и оставя възможно най-малко следи. За него минимализмът в планината не е компромис, а ценност. Традициите и етиката заемат важно място в начина, по който развива нови маршрути в алпийски стил.

Любовта му към катеренето и силната му психическа устойчивост в алпийски терен му позволяват да осъществява редица първи изкачвания и технически сложни маршрути.

Мартин Зиберер олицетворява духа на съвременния алпинизъм – търсещ нови, трудни и етични предизвикателства по пътя към върха.

Сред най-забележителните му постижения са две първи изкачвания в Каракорум, Пакистан, заедно със Саймън Меснер. Австриецът покорява Black Tooth (6 718 м), което е първото му изкачване в алпийския стил. Експедицията е номинирана за престижната награда Piolet d'Or, а Мартин е отличен с Premio Paolo Consiglio от Италианския алпийски клуб (CAI), позната още като „Златният леден пикел“.

Следва Yernamandu Kangri (ок. 7 180 м) и първо изкачване по непредоляван до този момент връх в дивата част на Каракорум, осъществено без използване на допълнителен кислород и без външна логистична подкрепа.

Освен това Мартин е реализирал и редица предизвикателни изкачвания и премиери в Алпите, като Eremit, Пинистал, Австрия – първо изкачване по линия със смесена трудност M9-/WI7- в алпийски стил, Semifreddo, Пордои, Доломити, Италия – първо изкачване, 180 м, с категоризация 7c, в чист алпийски стил, Goodbye Innsbrooklyn, Шраммахер, Валсертал, Австрия – първо изкачване на 800-метрова линия; номинирано за Piolet d'Or, и Schrammacher Direttissima, Валсертал, Австрия – директен маршрут по северната стена, първо изкачване.

Мартин Зиберер ще бъде един от специалните гости на Банско Филм Фест 2025.

Сред гостите на Банско Филм Фест 2025 ще бъде и Стефано Рагацо.

Международният фестивал на планинарското и приключенското кино ще се проведе от 19 до 23 ноември 2025 г. и ще предложи 83 селектирани филмови премиери - истории от върховете, които вдъхновяват.

Банско филм фест 2024 е вече в историята, БНТ ви среща отново с едни от най-интересните гости на фестивала.

БНТ е медиен партньор на събитието и тази година.

#Мартин Зиберер #Банско филм фест 2025

