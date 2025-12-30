БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Починалите в катастрофата с Антъни Джошуа са двама от неговите треньори

Вчера стана ясно, че бившият световен шампион е участвал в тежка катастрофа в родината на родителите си - Нигерия.

починалите катастрофата антъни джошуа двама неговите треньори
Снимка: БТА
Слушай новината

Двама от треньорите на Антъни Джошуа са загинали при автомобилната катастрофа с участието на бившия световен шампион в тежка категория, съобщава Matchroom Boxing, британската промоутърска компания на боксьора.

Инцидентът отне живота на Сина Гами и Латиф Адойеле. Те са работели с Джошуа за сила и кондиция и са били негови близки приятели. Те са пристигнали заедно в Нигерия в неделя за почивка след последния двубой на Джошуа на 19 декември, когато той победи американеца Джейк Пол с технически нокаут в шестия рунд.

Катастрофата стана вчера в Макун, щата Огун, на магистралата Лагос-Ибадан. Колата, превозваща Джошуа, се е сблъскала с неподвижен камион. Боксьорът е получил леки наранявания и е откаран в болница заедно с шофьора. Обстоятелствата около инцидента се разследват. Според неговата промоутърска компания, спортистът е в стабилно състояние и е преминал медицински прегледи.

36-годишният Джошуа има 29 победи (26 с нокаут) и 4 загуби. В последния си мач на 19 декември британецът победи американеца Джейк Пол с нокаут в шестия рунд. През септември 2024-а Джошуа загуби от сънародника си Даниел Дюбоа и не успя да спечели световната титла на Международната боксова федерация (IBF).

Джипът на Антъни Джошуа се е движел с превишена скорост
Джипът на Антъни Джошуа се е движел с превишена скорост
Основната версия за катастрофата е спукана гума.
Чете се за: 00:50 мин.
Антъни Джошуа пострада в катастрофа, има загинали (ВИДЕО)
Антъни Джошуа пострада в катастрофа, има загинали (ВИДЕО)
Инцидентът се е случил в Нигерия, където се намира и британският...
Чете се за: 01:22 мин.
