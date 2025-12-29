Антъни Джошуа пострада в катастрофа, има загинали (ВИДЕО)

Антъни Джошуа е пострадал при тежка катастрофа в Нигерия, при която са загинали двама души. Това съобщават местните медии, цитирани от Daily Mail. Според информацията инцидентът е станал на магистралата Лагос-Ибадан в района на Макун.

Тя гласи още, че британецът се е возил в кола, която се е сблъскала със спрял на пътя камион. Боксьорът е ранен леко, а на мястото на инцидента са пристигнали линейки.

Antony Joshua was involved in an accident pic.twitter.com/ZIxtOUgeg1 — Queen.B (@yvonnebetek) December 29, 2025

В социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда, че бившият световен шампион в тежка категория се намира в автомобил. 36-годишният спортист е видимо замаян и без тениска, като заобиколен от разпръснати парчета стъкло.

Британските медии съобщават, че той е бил откаран в болница. Макар и непотвърдено официално, Ей Джей се намира в добро състояние.

За последно Джошуа бе на ринга на 20 декември, когато отказа ютубъра Джейк Пол в Маями, а след това предизвика Тайсън Фюри.