Антъни Джошуа е счупил на две места челюстта на Джейк Пол

Американският инфлуенсър Джейк Пол е с две фрактури на брадата след мача си с Антъни Джошуа.

Джошуа, който е един от най-успешните боксьори в света в тежка категория през последното десетилетие, нокаутира в шестия рунд с 15 сантиметра по-ниския от него Пол. Двубоят в Маями премина изцяло под контрола на бившия световен шампион, като той нанесе множество тежки удари в главата на своя опонент.

В социалната мрежа Х Пол публикува рентгеновата снимка на челюстта си.

"Двойно счупване на челюстта. Благодаря на всички за подкрепата, но съм добре. След 10 дни мога да се бия с Канело Алварес (един от най-добрите боксьори в средните категории)", написа Пол, който явно няма намерение да напуска боксовия ринг, въпреки най-тежката загуба в кариерата си.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

Пол и Джошуа си разделиха по 50 милиона за сблъсъка помежду им.