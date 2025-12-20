Антъни Джошуа отказа Джейк Пол за шест рунда (ВИДЕО)

Антъни Джошуа не остави съмнения срещу Джейк Пол на дългоочаквания мач на боксовата галавечер в Маями. Британецът нокаутира американския ютубър в шестия рунд и показа на своя съперник, че е далече от неговата класа.

Anthony Joshua fulfilled his promise vs. Jake Paul pic.twitter.com/jYiQ12qOn2 — ESPN (@espn) December 20, 2025

Двукратният световен шампион загатна накъде отиват нещата още в третия и петия рунд, когато прати американеца в нокдаун. Щетите върху сензацията от YouTube не са малки, тъй като след двубоя се оказа, че е със счупена челюст. Ей Ежей, както е известен още британският боксьор, спря серията на съперника си от шест поредни успеха на ринга. Джошуа вече е с 29 победи и 4 загуби в своята кариера, a Пол има 14 успеха и 2 поражения между въжетата.

Британецът доминираше във всички рундове, като само в първия не подходи с достатъчно агресия. След това ясно си пролича, че американецът не може да се мери с Джошуа, който на няколко пъти можеше да го приключи, но това се случи едва в шестия рунд.