Владимир Зографски преодоля квалификацията в Осло от Световната купа по ски скок

Владимир Зографски преодоля квалификцията на голямата шанца в норвежката столица Осло от Световната купа по ски скок. Българинът направи опит от 123.5 метра и получи 111.7 точки, класирайки се на 31-во място.

Първи в пресявките стана Домен Превц. Словенецът скочи 137.0 метра и получи 144.5 точки. Неговият сънародник Анже Ланишек е втори, а веднага след него се нареди австриецът Стефан Ембахер.

Състезанието на голямата шанца в норвежката столица е в неделя, 15 март, от 17:10 часа българско време.