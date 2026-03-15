БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Норвегия триумфира в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

България финишира на 19-о място.

Норвегия триумфира в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Норвегия спечели единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя (Естония), а България завърши на 19-а позиция.

Стурла Холм Лайгрейд и Каролин Кнотен изминаха трасето за 40:39.3 минути и използваха 8 допълнителни патрона.

На второ място е Швеция с пасив от 1:38.1 минута с три наказателни обиколки и 13 допълнителни патрона, а третата позиция зае Финландия на 1:45.7 минута с една наказателна обиколка и 15 допълнителни патрона.

Българите Васил Зашев и Валентина Димитрова са 19-и с изоставане от 4:49.7 минути, с шест наказателни обиколки и 15 допълнителни патрона.

Отборът на Франция, който беше сред лидерите, беше дисквалифициран заради нарушение на правилата при стрелбата. Емилиен Жаклен изстреля допълнителен резервен патрон.

Това беше последната смесена щафета за сезон 2025/2026. По-късно днес в Отепя предстои класическата смесена щафета.

#Световна купа по биатлон в Отепя #Световна купа по биатлон 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
1
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
2
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
3
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на...
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
4
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
5
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
4
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое властта в Техеран?
6
Иран с нов върховен лидер: Кой е Моджтаба Хаменей, който пое...

Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Канада
Радослав Янков преодоля квалификациите във втория паралелен гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Канада
Микаела Шифрин спечели слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Оре
Чете се за: 03:07 мин.
Владимир Зографски преодоля квалификацията в Осло от Световната купа по ски скок Владимир Зографски преодоля квалификацията в Осло от Световната купа по ски скок
Чете се за: 00:42 мин.
Копитар с два гола и исторически рекорд, но Лос Анджелис загуби от Ню Джърси в НХЛ Копитар с два гола и исторически рекорд, но Лос Анджелис загуби от Ню Джърси в НХЛ
Чете се за: 01:47 мин.
Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом Марко Одермат спечели малкия кристален глобус в супергигантския слалом
Чете се за: 01:32 мин.
Френска ски легенда ще прекрати кариерата си след края на сезона в Световната купа Френска ски легенда ще прекрати кариерата си след края на сезона в Световната купа
Чете се за: 01:20 мин.

Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Крум Зарков към социалистите: Стягайте се, защото от БСП има смисъл Крум Зарков към социалистите: Стягайте се, защото от БСП има смисъл
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Зеленски обвини ЕС в натиск за петролопровода "Дружба"
Чете се за: 01:20 мин.
По света
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Раздават наградите "Оскар" за 98-и път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Предимно слънчево време и днес, и утре
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ