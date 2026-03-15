Норвегия триумфира в единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя

Норвегия спечели единичната смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя (Естония), а България завърши на 19-а позиция.

Стурла Холм Лайгрейд и Каролин Кнотен изминаха трасето за 40:39.3 минути и използваха 8 допълнителни патрона.

На второ място е Швеция с пасив от 1:38.1 минута с три наказателни обиколки и 13 допълнителни патрона, а третата позиция зае Финландия на 1:45.7 минута с една наказателна обиколка и 15 допълнителни патрона.

Българите Васил Зашев и Валентина Димитрова са 19-и с изоставане от 4:49.7 минути, с шест наказателни обиколки и 15 допълнителни патрона.

Отборът на Франция, който беше сред лидерите, беше дисквалифициран заради нарушение на правилата при стрелбата. Емилиен Жаклен изстреля допълнителен резервен патрон.

Това беше последната смесена щафета за сезон 2025/2026. По-късно днес в Отепя предстои класическата смесена щафета.