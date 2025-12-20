БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антъни Джошуа: Дясната ръка най-накрая намери целта си

Ей Джей отправи предизвикателство към Тайсън Фюри.

антъни джошуа дясната ръка накрая намери целта
Слушай новината

Антъни Джошуа отдаде значимото на Джейк Пол след края на боксовия мач на галавечерта в Маями. Британецът се нуждаеше от шест рунда, за да прати в нокаут своя съперник. Той сподели, че му е трябвало малко време, за да се справи с американеца.

Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си“.

"Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец ​​тази вечер“, добави бившият световен шампион.

Ей Джей предизвика Тайсън Фюри след края на мача.

Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: „Ей Джей това, Ей Джей онова“, нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци“, отбеляза Джошуа.

От своя страна Пол трудно можеше да се изправи след нокаута, който понесе от своя съперник. Оказа се, че Youtube сензацията е със счупена челюст.

Мисля, че челюстта ми е счупена. Определено е счупена, но, човече, това беше добре. Хубава малка похвала от един от най-добрите, които някога са го правили . . . Ще се върна и ще взема шампионски пояс в някакъв момент", заяви Пол.

Двубоят беше излъчен на живо в платформата Netflix, която достига до около 300 милиона абонати по света. Сред зрителите в залата бяха редица известни спортисти и публични личности.

В подгряващата среща между бивши шампиони 50-годишният Андерсън Силва победи Тайрън Уудли с технически нокаут във втория рунд.

