Антъни Джошуа: Дясната ръка най-накрая намери целта си

Антъни Джошуа отдаде значимото на Джейк Пол след края на боксовия мач на галавечерта в Маями. Британецът се нуждаеше от шест рунда, за да прати в нокаут своя съперник. Той сподели, че му е трябвало малко време, за да се справи с американеца.

„Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си“.

"Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец ​​тази вечер“, добави бившият световен шампион.

Ей Джей предизвика Тайсън Фюри след края на мача.

„Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: „Ей Джей това, Ей Джей онова“, нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци“, отбеляза Джошуа.

От своя страна Пол трудно можеше да се изправи след нокаута, който понесе от своя съперник. Оказа се, че Youtube сензацията е със счупена челюст.

„Мисля, че челюстта ми е счупена. Определено е счупена, но, човече, това беше добре. Хубава малка похвала от един от най-добрите, които някога са го правили . . . Ще се върна и ще взема шампионски пояс в някакъв момент", заяви Пол.

Двубоят беше излъчен на живо в платформата Netflix, която достига до около 300 милиона абонати по света. Сред зрителите в залата бяха редица известни спортисти и публични личности.

В подгряващата среща между бивши шампиони 50-годишният Андерсън Силва победи Тайрън Уудли с технически нокаут във втория рунд.