БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Швеция спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

Отборът на България беше затворен с обиколка и се нареди 22-и.

Елвира Йоберг
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Швеция преодоля ранно изоставане, за да спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон във ветровития естонски зимен център Отепя, а САЩ записаха историческо постижение с първи подиум.

Американският отбор водеше до последния пост, преди шведката Елвира Йоберг и Лина Хаки-Грос от Швейцария да се окажат твърде силни за Марджи Фрийд.

Шведският квартет Виктор Бранд, Мартин Понсилуома, Анна Карин Хейденберг и Йоберг спечели с една наказателна обиколка и 14 резервни патрона, с 28.6 секунди преднина пред тима на Швейцария, който използва само 6 патрона. Шведите бяха едва 13-и след първия пост, но финишираха с най-доброто време от 1:16.32.0 час.

САЩ стигна до първия си подиум в щафетата с пасив от 34.6 секунди и 14 допълнителни патрона, въпреки че можеше да запише и по-предно класиране.

Силният състав на Норвегия се нареди на шеста позиция с пет наказателни рунда, а олимпийските шампиони Франция, в отсъствието на звездите Жулия Симон и Лу Жанмоно, завършиха осми с четири наказателни обиколки и изоставане от 2 минути.

Отборът на България беше затворен с обиколка и се нареди 22-и. Още на първи пост Константин Василев не успя да се справи със силните пориви на вятъра и навъртя пет наказателни обиколки, след което Владимир Илиев направи още две. Лора Христова стреля чисто в първата си стрелба, а във втората използва 3 резервни патрона, но беше затворена и Мария Здравкова не потегли по последния пост.

Сезонът в Световната купа завършва следващата седмица в Осло (Норвегия) с по три индивидуални състезания при мъжете и жените.

#Световна купа по биатлон в Отепя #Световна купа по биатлон 2025/2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Зимни

Чете се за: 00:37 мин.
Чете се за: 01:00 мин.
Чете се за: 01:07 мин.
Чете се за: 03:07 мин.
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ