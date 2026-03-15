Швеция спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон в Отепя

Швеция преодоля ранно изоставане, за да спечели класическата смесена щафета от Световната купа по биатлон във ветровития естонски зимен център Отепя, а САЩ записаха историческо постижение с първи подиум.

Американският отбор водеше до последния пост, преди шведката Елвира Йоберг и Лина Хаки-Грос от Швейцария да се окажат твърде силни за Марджи Фрийд.

Шведският квартет Виктор Бранд, Мартин Понсилуома, Анна Карин Хейденберг и Йоберг спечели с една наказателна обиколка и 14 резервни патрона, с 28.6 секунди преднина пред тима на Швейцария, който използва само 6 патрона. Шведите бяха едва 13-и след първия пост, но финишираха с най-доброто време от 1:16.32.0 час.

САЩ стигна до първия си подиум в щафетата с пасив от 34.6 секунди и 14 допълнителни патрона, въпреки че можеше да запише и по-предно класиране.

Силният състав на Норвегия се нареди на шеста позиция с пет наказателни рунда, а олимпийските шампиони Франция, в отсъствието на звездите Жулия Симон и Лу Жанмоно, завършиха осми с четири наказателни обиколки и изоставане от 2 минути.

Отборът на България беше затворен с обиколка и се нареди 22-и. Още на първи пост Константин Василев не успя да се справи със силните пориви на вятъра и навъртя пет наказателни обиколки, след което Владимир Илиев направи още две. Лора Христова стреля чисто в първата си стрелба, а във втората използва 3 резервни патрона, но беше затворена и Мария Здравкова не потегли по последния пост.

Сезонът в Световната купа завършва следващата седмица в Осло (Норвегия) с по три индивидуални състезания при мъжете и жените.