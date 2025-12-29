Джипът на Антъни Джошуа се е движел с превишена скорост

Джипът, в който се е возил Антъни Джошуа, се е движил със скорост над допустимото, съобщават органите на реда в Нигерия.

По-рано днес бившият световен шампион в тежка категория се отърва като по чудо без сериозни травми, след като возилото му се удари в тир на магистрала между градовете Лагос и Ибадан в Нигерия.

Мениджърът на Джошуа - Еди Хърн потвърди, че след инцидентът боксьорът е бил откаран в болница и няма опасност за живота му.

Според британската медия, полицията е започнала разследване по случая, като основната версия е спукана гума на колата, в която Джошуа се е возил.