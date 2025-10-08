Италианският алпинист Стефано Рагацо е един от звездните гости на 24-тия Международен Банско филм фест

И тази година Банско Филм Фест 2025 ще срещне любителите на екстремните преживявания с едни от най-изявените световни алпинисти.

Сред гостите на 24-тия Международен фестивал ще бъде Стефано Рагацо.

Рагацо е италиански алпинист, сертифициран планински водач (UIAGM) и основател на платформата Alpine Vibes. Роден в Падуа, той напуска сигурността на стабилна работа, за да последва дълбоката си страст към планините и изследването на диви, недокоснати терени.

От стените на Транго в Пакистан до гранита на Ел Капитан в Йосемити, Стефано следва път, който изисква не само сила, но и дълбока вътрешна яснота. Сред постиженията му се открояват първото солово изкачване на “Eternal Flame” (650 м, 7c+) на Безименната кула в Транго - едно от най-красивите и трудни свободни катерения на висока надморска височина, соловото изкачване на “The Nose” на El Capitan - икона в световното катерене, нови маршрути като “Sato Peak” в Непал и “Gold Rush” в планините Kichatna, Аляска.

"Стефано не е просто катерач, той е разказвач на истории за смелост и вътрешна трансформация. В думите му планината оживява като огледало на човешкия дух - място, където всяка крачка нагоре е стъпка към себе си. Между Шамони и Доломитите, между скали и вдъхновение, Стефано Рагацо създава катерене с душа - с уважение към природата. Той ще бъде гост на Банско Филм Фест 2025 – среща, която ще накара всички гости да се почувстват като след първия сняг: будни, вдъхновени и готови за нови висини", написаха организаторите на фестивала за планинарско кино.

Банско Филм Фест 2025 ще се проведе от 19 до 23 ноември, а БНТ е медиен партньор на събитието.