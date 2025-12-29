БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антоанета Стефанова разделя второто място в класирането на световното първенство по ускорен шахмат

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Българката има актив от 8 точки.

Антоанета Стефанова
Снимка: Startphoto.bg
Гросмайстор Антоанета Стефанова дели местата от второ до четвърто при жените след изиграването на десет от 15-те кръга на световното първенство по ускорен шахмат в Доха, Катар.

Българката има актив от 8 точки, с колкото са още шампионката в ускорения шахмат Александра Горячкина (Русия) и Умида Омонова (Узбекистан), а пред тях с 8,5 точки е единствено Елине Руберс от Нидерландия.

Ако Стефанова задържи позицията в топ 4 и след оставащите пет кръга, тя ще придобие право на участие в полуфиналите и финала, с които във вторник ще се определи новата световна шампионка. В днешния ден най-опитната българска шахматистка в турнира постигна седем победи, включително над актуалната световна шампионка в блица и петкратна шампионка в класическия шахмат Вънцзюн Цзю от Китай, както и над Омонова, направи две ремита - срещу Горячкина и китайката Цзинър Чжу, и допусна едно единствено поражение от Зарича Нургалийева от Казахстан.

Много силно представяне до момента прави и Нургюл Салимова, която е на 23-то място с 6,5 точки. Българката можеше да бъде и по-напред в класирането, но в десетия кръг допусна поражение от двукратната шампионка в блица Бибисара Асаубайева от Казахстан. В предходните два кръга Салимова спечели срещу номер 9 в схемата Цзинър Чжу и направи реми с бившата световна шампионка Мария Музичук от Украйна.

На 38-мо място във временното класиране с 6 точки е Надя Тончева, която започна турнира колебливо, но след това постигна бляскави победи над номер 6 в схемата Хумпи Конеру (Индия) и номер 12 Полина Шувалова (Русия), както и направи ремита с номер 2 Тинцзие Лей (Китай) и номер 4 Катерина Лагно (Русия).

От българките в долната половина на класирането се намира единствено Белослава Кръстева, която засега е с 4 точки.

При мъжете след изиграни 13 от общо 19 кръга Аркадий Найдич е на 94-то място със 7 точки. Българският национал започна отлично и имаше 6,5 точки след първите 9 кръга, като успя да победи и американеца Ханс Нийман, завършил четвърти в турнира по ускорен шахмат, но три последователни поражения между десетия и дванадесетия кръг го смъкнаха надолу в класирането.

Лидери с по 10 точки са индиецът Арджун Еригаиси, французинът Максим Вашие-Лаграв и американецът Фабиано Каруана. Световният шампион Магнус Карлсен е на 11-о място с 9 точки.

