Сестри Стоеви с бронз на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300“ в Базел

Европейските шампионки Габриела Стоева и Стефани Стоева спечелиха бронзов медал на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "World Tour Super 300“ в Базел (Швейцария) с награден фонд 250 хиляди долара.

Поставените под номер 5 в схемата българки загубиха на полуфиналите от китайките И Цзин Ли и И До Ван с 21:15, 21:23, 16:21 след 83 минути игра.

Сестрите започнаха силно и спечелиха убедително първия гейм. Във втората част Стоеви поведоха с 19:12, но съперничките им направиха впечатляващ обрат. Китайският тандем изравни при 21:21, след което спечели следващите две разигравания и изравни резултата в мача.

В решителния трети гейм Ли и Ван имаха предимство през по-голямата част от времето. Българките намалиха изоставането си до 16:18, но китайките взеха три поредни точки и затвориха двубоя.

С достигането си до полуфиналите сестрите Стоеви си осигуриха бронзово отличие от надпреварата в Базел.