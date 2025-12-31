БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Джеси Дигинс триумфира в масовия старт при жените от веригата "Тур дьо ски"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Американката донесе втора победа за САЩ, след като Гъс Шумахер триумфира при мъжете.

Джеси Дигинс
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Джеси Дигинс спечели масовия старт на пет километра при жените от веригата "Тур дьо ски" в Тоблах, с което донесе втора победа за тима на САЩ в рамките на няколко часа. Тя дублира успеха на сънародника си Гъс Шумахер, който зае първото място в същата дисциплина при мъжете по-рано днес.

Дигинс, която се цели в спечелването на "Тур дьо ски" за трети път в кариерата си, измина дистанцията за 10 минути и 51.2 секунди. Втора на 5.5 секунди се класира шведката Емма Рибом, а нейната сънародничка Моа Илар допълни тройката с изоставане от 6.9 секунди.

Фрида Карлсон, която спечели "Тур дьо ски" през сезон 2022/23 и бе една от фаворитките за победата и тази година, завърши едва на 52-ро място, с което практически се прости с надеждите си за краен успех.

В класирането за "Тур дьо ски" след три от общо шест старта води Дигинс с аванс от 50 секунди пред норвежката Астрид Слинд, която днес бе на 12-о място. Трета на точно една минута изоставане е Моа Илар.

Дигинс оглавява и общото класиране за Световната купа със 787 точки, пред Илар със 739 и Йонна Сундлинг (Швеция) с 537.

В четвъртък за участничките в "Тур дьо ски" предстои преследване на 20 километра.

Свързани статии:

Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"
Гъс Шумахер спечели масовия старт на 5 километра в Тоблах от "Тур дьо ски"
Симеон Деянов завърши на 71-во място.
Чете се за: 01:47 мин.
#Джеси Дигинс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
3
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
4
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
5
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
6
Българската фондова борса с първа сесия за годината

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Други спортове

Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 06.01.2025 г., 06:30 ч.
Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3 Гледайте нощния слалом в Мадона ди Кампильо на 7 януари по БНТ 3
Чете се за: 00:45 мин.
Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон Българските национали по борба започнаха лагери за новия сезон
Чете се за: 01:25 мин.
Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 05.01.2026 г., 20:50 ч.
Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен Владимир Зографски влиза от 24-о място в последното състезание от "Четирите шанци" в Бишофсхофен
Чете се за: 01:37 мин.
Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък Пловдив посреща елита на европейската стрелба с лък
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ Временният президент на Венецуела Делси Родригес предложи сътрудничество на САЩ
Чете се за: 01:22 мин.
По света
В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж В търсене на мир в Украйна: "Коалицията на желаещите" се среща в Париж
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ