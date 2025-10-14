Пътят към скалата е част от приключението: Матео делла Бордела ще вдъхнови гостите на Банско Филм фест

Легендарният италиански алпинист и катерач Матео делла Бордела ще бъде официален гост на Банско Филм фест тази година.

Фестивалът е от 19 до 23 ноември и ще отбележи своето 24-о издание.

Матео започва да се катери на 12 години под ръководството на баща си. На 21-ия си рожден ден, изкачва прочутата линия „През Рибата“ (The Fish Route) на Мармолада – символ на прехода му към сериозния алпинизъм. Същата година, заедно с Фабио Палма, прави премиера по маршрута “Portami Via” на Венденщьоке — повторен по-късно от Ули Щек, Симон Антаматен и Томи Колдуел.

В първите си години затвърждава уменията си по класически маршрути като Philipp-Flamm (Чивета), Vinatzer-Messner (Мармолада), Cassin (Pizzo Badile) и Bonatti-Ghigo (Grand Capucin).

Сред постиженията му са експедициите: Гренландия (2014) – нов маршрут по североизточната стена на Shark Tooth (~900 м), изкачен без изкуствени опорни точки, без оставяне на оборудване. Експедицията включва 200 км с каяк и 25 км пеша, Патагония (2011–2013) – нови линии и скоростни изкачвания на Торе Егер при тежки метеоусловия, Каракорум, Пакистан (2013) – премиера по източната стена на Ули Биахо Тауър (500 м, 17 въжета), с минимално използване на изкуствени опорни точки, Фицрой, Аржентина (2014–2016) – нови варианти на класически маршрути, Гренландия (2021) – първо изкачване на нов маршрут “Forum” по Siren Tower (700 м, 7c+), Пакистан (2023) – премиера по Baintha Kabata (6 250 м), по South Pillar при екстремни условия, Патагония (2025) – нов маршрут “Gringos Locos” (27 въжета, 5.11d, A2) по северозападната стена на Cerro Piergiorgio.



Матео следва принципите на чистия алпинизъм – без фиксирани въжета, без оставени следи, с минимално оборудване. За него пътуването към скалата е част от приключението — често се придвижва с каяк, колело или пеша. Той е член на легендарния клуб Ragni di Lecco, на Италианския академичен алпийски клуб (CAAI) и на Eagle Team към Италианския алпийски клуб, където вдъхновява младите катерачи да развиват не само умения, но и етично отношение към планината.

Съосновател е на инициативата Climb & Clean, която насърчава опазването на природата и чистите принципи в катеренето.

"Следвай страстта си към планината, но оставяй местата, през които минаваш, по-добри, отколкото си ги намерил", казва италианският алпинист и катерач.

Матео дела Бордела ще бъде гост на Банско Филм фест - вдъхновяваща среща за етиката в алпинизма, приключението и философията на чистото катерене.