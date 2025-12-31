БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Владимир Зографски премина квалификацията в Гармиш-Партенкирхен

Спорт
Самоковецът направи опит от 127,5 метра.

Владимир Зографски
Снимка: БГНЕС
Владимир Зографски премина без трудности квалификацията на второто състезание от веригата "Четирите шанци" в Гармиш-Партенкирхен, Германия.

Българският скискачач направи опит от 127,5 метра, който му донесе 125,6 точки. Зографски се класира на 21-ва позиция и според регламента на надпреварата в утрешния ден ще има за съперник в първия кръг на състезанието завършилия на 30-о място Наоки Накамура от Япония.

Победител в квалификацията, която премина при непрестанно променящи се метеорологични условия, стана словенецът Домен Превц. Той прелетя 139,5 метра за 150,6 точки. Втори се нареди австриецът Ян Хьорл със 146,2 точки след опит от 138 метра.

На трето място остана друг австриец - Щефан Ембахер със 143,2 точки. Той обаче направи скок от 145,5 метра, с който подобри с половин метър рекорда на шанцата в Гармиш, но заради липсата на телемарк получи по-ниски оценки за стил.

Превц, който е лидер в генералното класиране за Световната купа по ски скок, спечели шест от последните седем състезания, включително и надпреварата в Оберстдорф, с която бе даде старт на "Четирите шанци".

#Гармиш-Партенкирхен #Владимир Зографски

