Агниешка Биелицка, за която граници не съществуват

Агниешка Биелицка ще бъде специален гост на Банско Филм Фест 2025. Тя е полска алпинистка, пътешественичка, фотограф и мореплавател, чийто живот е доказателство, че граници не съществуват – нито по суша, нито по море, нито в съзнанието.

Родена е във Вроцлав. Завършва география и магистратура по азиатски изследвания, но истинската ѝ страст винаги е била приключението. Още на 18 години става капитан на яхта и плава от Гдиня до Кеми, а по-късно прекосява Атлантическия океан с малка ветроходна лодка – от Хърватия до Карибите.

Пътувала е из Азия, Африка, Близкия изток, Южна и Северна Америка, както и Нова Зеландия.

Но моретата са само началото. Истинският ѝ дом са високите планини.

Биелицка е участвала и ръководила редица експедиции в Хималаите и по света:

Gasherbrum I (2011/12) – Мениджър на базовия лагер по време на историческата първа зимна експедиция, довела до първото зимно изкачване на върха от Адам Биелицки и Януш Голомб.

Lhotse (2012) – Единствената жена в полската експедиция, достигнала 8100 м н.в. заедно с легендарния Артур Хайзер.

Dhaulagiri (2013) – Водач на атаката към върха; отново достига около 8100 м, заедно с Павел Михалски, като първи катерачи на сезона.

Denali (2013) – Ръководи екип от петима души до най-високия връх на Северна Америка.

Broad Peak (2014) – Става третата полска жена в историята, изкачила върха.

Greenland Ice Sheet (2018) – Участва в научна експедиция под егидата на National Geographic Explorers.

Nun Peak (2018) – Изкачва 7135-метровия връх в Ладах (Западни Хималаи) в алпийски стил – без помощ, без кислород, със собствена сила и дух.

От 2012 г. Агниешка е част от програмата Polish Winter Himalaya – елитния отбор на Полската алпийска асоциация, посветен на зимните експедиции в най-високите планини на света.

Когато не е по върховете, тя води трекинг и каяк експедиции из Азия, Африка, Латинска Америка, Шпицберген и Оман, а от 2024 г. е сертифициран планински и ски водач в Судетите.

Днес живее в подножието на масива Śnieżnik заедно с дъщеря си Дагна и партньора си Йендрек – но духът ѝ остава там, където въздухът е тънък, а хоризонтът безкраен.