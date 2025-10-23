Агниешка Биелицка, за която граници не съществуват

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полската алпинистка ще бъде специален гост на Банско Филм Фест 2025.

агниешка биелицка граници съществуват
Снимка: Банско Филм фест
Слушай новината

Агниешка Биелицка ще бъде специален гост на Банско Филм Фест 2025. Тя е полска алпинистка, пътешественичка, фотограф и мореплавател, чийто живот е доказателство, че граници не съществуват – нито по суша, нито по море, нито в съзнанието.

Родена е във Вроцлав. Завършва география и магистратура по азиатски изследвания, но истинската ѝ страст винаги е била приключението. Още на 18 години става капитан на яхта и плава от Гдиня до Кеми, а по-късно прекосява Атлантическия океан с малка ветроходна лодка – от Хърватия до Карибите.
Пътувала е из Азия, Африка, Близкия изток, Южна и Северна Америка, както и Нова Зеландия.
Но моретата са само началото. Истинският ѝ дом са високите планини.

Биелицка е участвала и ръководила редица експедиции в Хималаите и по света:

Gasherbrum I (2011/12) – Мениджър на базовия лагер по време на историческата първа зимна експедиция, довела до първото зимно изкачване на върха от Адам Биелицки и Януш Голомб.

Lhotse (2012) – Единствената жена в полската експедиция, достигнала 8100 м н.в. заедно с легендарния Артур Хайзер.

Dhaulagiri (2013) – Водач на атаката към върха; отново достига около 8100 м, заедно с Павел Михалски, като първи катерачи на сезона.

Denali (2013) – Ръководи екип от петима души до най-високия връх на Северна Америка.
Broad Peak (2014) – Става третата полска жена в историята, изкачила върха.

Greenland Ice Sheet (2018) – Участва в научна експедиция под егидата на National Geographic Explorers.

Nun Peak (2018) – Изкачва 7135-метровия връх в Ладах (Западни Хималаи) в алпийски стил – без помощ, без кислород, със собствена сила и дух.

От 2012 г. Агниешка е част от програмата Polish Winter Himalaya – елитния отбор на Полската алпийска асоциация, посветен на зимните експедиции в най-високите планини на света.
Когато не е по върховете, тя води трекинг и каяк експедиции из Азия, Африка, Латинска Америка, Шпицберген и Оман, а от 2024 г. е сертифициран планински и ски водач в Судетите.

Днес живее в подножието на масива Śnieżnik заедно с дъщеря си Дагна и партньора си Йендрек – но духът ѝ остава там, където въздухът е тънък, а хоризонтът безкраен.

