Йохен Хемлеб, който посвети живота си на една от най-големите мистерии в историята на алпинизма

Йохен Хемлеб ще бъде официален гост и председател на Международното жури на Банско Филм Фест 2025.

Роденият в Бад Хомбург, Германия Йохен е писател, режисьор, преводач и лектор.

Животът му е посветен на една от най-големите мистерии в историята на алпинизма – изчезването на Джордж Малори и Андрю Ървин на връх Еверест през 1924 г.

Всичко започва през 1987 г., когато 16-годишният Йохен попада на книга за загадката на Малори и Ървин – история, която преобръща живота му.

Оттогава той не спира да търси отговорите: достигнали ли са те върха и какво наистина се е случило в онзи съдбовен ден?

През 1999 г. Хемлеб е сред инициаторите и участниците в историческата експедиция Mallory & Irvine Research Expedition, която открива тялото на Джордж Малори – откритие, което разтърсва света.

Германецът е автор на четири книги, посветени на тази тема. Последната му творба „Следи от Еверест“ утвърждава Йохан Хемлеб, като водещ световен експерт по темата „Малори и Ървин“.

Планините са негов дом от детството – още на 10 години започва да катери в Алпите, включително върхове като Монблан и Монте Роса. През годините събира един от най-големите частни архиви, посветени на историята на алпинизма на тибетската страна на Еверест.

Освен изследовател, Йохен е и човек на киното – участвал е в редица експедиции и филмови проекти в Каракорум, на Нанга Парбат и Денали, както и в създаването на документални филми и телевизионни поредици за духа на алпинизма и планинската култура.

Йохен Хемлеб е истински посланик на алпийското наследство – човек, който вярва в силата на планинските истории да вдъхновяват, да възпитават уважение и да ни напомнят за дълбоката връзка между човека и върха.



