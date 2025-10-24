БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Йохен Хемлеб, който посвети живота си на една от най-големите мистерии в историята на алпинизма

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Германецът е истински посланик на алпийското наследство.

йохен хемлеб

Йохен Хемлеб ще бъде официален гост и председател на Международното жури на Банско Филм Фест 2025.

Роденият в Бад Хомбург, Германия Йохен е писател, режисьор, преводач и лектор.

Животът му е посветен на една от най-големите мистерии в историята на алпинизма – изчезването на Джордж Малори и Андрю Ървин на връх Еверест през 1924 г.

Всичко започва през 1987 г., когато 16-годишният Йохен попада на книга за загадката на Малори и Ървин – история, която преобръща живота му.

Оттогава той не спира да търси отговорите: достигнали ли са те върха и какво наистина се е случило в онзи съдбовен ден?

През 1999 г. Хемлеб е сред инициаторите и участниците в историческата експедиция Mallory & Irvine Research Expedition, която открива тялото на Джордж Малори – откритие, което разтърсва света.
Германецът е автор на четири книги, посветени на тази тема. Последната му творба „Следи от Еверест“ утвърждава Йохан Хемлеб, като водещ световен експерт по темата „Малори и Ървин“.

Планините са негов дом от детството – още на 10 години започва да катери в Алпите, включително върхове като Монблан и Монте Роса. През годините събира един от най-големите частни архиви, посветени на историята на алпинизма на тибетската страна на Еверест.

Освен изследовател, Йохен е и човек на киното – участвал е в редица експедиции и филмови проекти в Каракорум, на Нанга Парбат и Денали, както и в създаването на документални филми и телевизионни поредици за духа на алпинизма и планинската култура.

Йохен Хемлеб е истински посланик на алпийското наследство – човек, който вярва в силата на планинските истории да вдъхновяват, да възпитават уважение и да ни напомнят за дълбоката връзка между човека и върха.

Свързани статии:

Къде са границите на възможното и съществуват ли такива: Освалд Родриго Перейра разказва на Банско Филм Фест 2025
Къде са границите на възможното и съществуват ли такива: Освалд Родриго Перейра разказва на Банско Филм Фест 2025
Полско-португалският алпинист, режисьор и оператор е сред...
Чете се за: 03:10 мин.
24-то издание на Банско Филм Фест 2025 - епично приключение на големия екран
24-то издание на Банско Филм Фест 2025 - епично приключение на големия екран
Международният фестивал на планинарското и приключенското кино е в...
Чете се за: 03:45 мин.
#Йохен Хемлеб #Банско филм фест 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река: Обвиненията са безпочвени
1
Кметът на Елин Пелин след протест срещу застрояването на река:...
Опасно ветровито време през нощта и утре
2
Опасно ветровито време през нощта и утре
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
3
Зеленски иска от ЕС оръжия с голям обсег
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва, приравнил се е с "лудата Европа"
4
Медведев: Тръмп е "на бойната пътека" към Москва,...
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
5
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин милион лева
6
Задържаха мъж и жена, извършили строителни измами за над половин...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: Други спортове

За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3
За първи път в историята: Световното първенство по преодоляване на препятствия, пряко по БНТ 3
Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто Олимпийският шампион Хуберт Кош подобри световния рекорд на 200 м гръб на Световната купа по плуване в Торонто
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 24.10.2025 г., 06:30 ч.
Божидар Саръбоюков: Това, което постигнах, е достатъчно за наградата за изгряваща звезда на европейската атлетика Божидар Саръбоюков: Това, което постигнах, е достатъчно за наградата за изгряваща звезда на европейската атлетика
Чете се за: 02:45 мин.
Спортни новини 23.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 23.10.2025 г., 20:50 ч.
Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание за употреба на забранено вещество Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание за употреба на забранено вещество
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение на МС при одобрение от ДАНС, реши парламентът
Продажбата на активи на „Лукойл" ще става след решение...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл" Премиерът свиква работно съвещание след наложените санкции на САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл"
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ) Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Зърнопроизводителите в протестна готовност, настояват за среща с...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Тръмп обяви, че незабавно прекратява всички търговски преговори с...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Пъстра дъга озари небето над София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ