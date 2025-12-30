Без епистоларна кореспонденция в Дания - Доставката на писма се поема от частна компания

Пощенската служба ПостНорд в Дания днес ще достави последното си писмо и така ще сложи край на 400 годишна история.

Пощите в страната вече, ще работят само с колетни пратки. Решението на ПостНорд, която от 2009 година обединява пощите в Дания и Швеция, беше обявено по-рано тази година и беше мотивирано с намаления интерес към писмата и масовата дигитализация на датското общество. В Швеция обаче ПостНорд ще продължи да работи с писма. А за да се гарантира на датчаните правото на епистоларна кореспонденция, частна компания ще предлага услугата от януари. Забележителното е, че близо 1 500 червени пошенски кутии, един от символите на Дания, вече са демонтирани и повечето продадени на търг.



