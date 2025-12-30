БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Без епистоларна кореспонденция в Дания - Доставката на писма се поема от частна компания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
без епистоларна кореспонденция дания доставката писма поема частна компания
Слушай новината

Пощенската служба ПостНорд в Дания днес ще достави последното си писмо и така ще сложи край на 400 годишна история.

Пощите в страната вече, ще работят само с колетни пратки. Решението на ПостНорд, която от 2009 година обединява пощите в Дания и Швеция, беше обявено по-рано тази година и беше мотивирано с намаления интерес към писмата и масовата дигитализация на датското общество. В Швеция обаче ПостНорд ще продължи да работи с писма. А за да се гарантира на датчаните правото на епистоларна кореспонденция, частна компания ще предлага услугата от януари. Забележителното е, че близо 1 500 червени пошенски кутии, един от символите на Дания, вече са демонтирани и повечето продадени на търг.

#писма #Дания #поща

Последвайте ни

ТОП 24

Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
1
Два дни до еврото: Важно е да имате пари в брой
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е затворен за движение
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа, Проходът на Републиката е...
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
3
Протест срещу въвеждането на еврото пред БНБ в София
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс за нов живот след успешни бъбречни трансплантации
4
"По Коледа стават чудеса": Двама пациенти получиха шанс...
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
5
Живакът пада до -10°C в новогодишната нощ
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди „хоспитализирани“ всъщност са били в игрални зали
6
В болница на хартия, рулетка в реалността: НАП разкри, че хиляди...

Най-четени

Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка катастрофа край Кирилово
1
Трагедия: 17-годишен загина, а друг тийнейджър е ранен при тежка...
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
3
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца край Сливен (СНИМКИ)
4
2-годишно дете и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
5
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови
6
Семейството, за което говорят всички: Владо и Мая Николови

Още от: Европа

Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Кристин Лагард: Чакането за България е към края си
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
Последна Нова година с фойерверки: Нидерландия се готви за пълна забрана на пиротехниката Последна Нова година с фойерверки: Нидерландия се готви за пълна забрана на пиротехниката
Чете се за: 02:25 мин.
Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай Украйна е атакувала резиденцията на Путин във Валдай
Чете се за: 05:42 мин.
Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове Със ски по Етна: Атрактивна разходка по вулканичните хълмове
Чете се за: 00:55 мин.
Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен Тръмп смята, че мирът е близо, но териториалният спор остава нерешен
Чете се за: 04:47 мин.

Водещи новини

Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с апаратите
Такситата в новогодишната нощ: Плащане само в брой и внимателно с...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете? Новогодишната нощ и разплащанията: Какво трябва да знаете?
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при пътуванията в следващите дни Блокадата по границата с Гърция: Очаква се затруднение при пътуванията в следващите дни
Чете се за: 00:40 мин.
Регионални
Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“ Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Войната в Украйна: Напрежение по оста Вашингтон - Киев - Москва
Чете се за: 01:55 мин.
По света
Жълт код за силен вятър е обявен в цялата страна
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Тръмп: Втората фаза от плана за мир в Газа трябва да започне бързо
Чете се за: 01:02 мин.
САЩ и Канада
Очаквания и прогнози - какво предсказват шаманите?
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ