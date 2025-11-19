Новите са с 200 литра по-голям обем, по-широк отвор и по-здрава конструкция
Започна подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци в София. Новите са с 200 литра по-голям обем, по-широк отвор и по-здрава конструкция.
Предстои да бъдат подменени всички 240 контейнера в шестте района, които ЕКОПАК обслужва. Подмяната започна от район "Средец".
От дружеството призовават хората да изхвърлят разделно и припомнят, че опаковките трябва да са чисти.
Обясниха и че рециклират около 80% от това, което влиза в цветните контейнери.
Александър Урманов, изпълнителен директор на "Екопак България": В следващия един месец ще сменим всички контейнери в район "Средец", а до края на 2027-ма във всички райони, за които работим, малко над 2000, като ние работим с трицветна система, която е най-добрата.
Трайчо Трайков, кмет на р-н "Средец": Хората проявяват повече интерес към цветните контейнери и се увеличи комуникацията, вече хората масово знаят, че отпадъкът в цветните контейнери, не е отпадък, а ресурс.