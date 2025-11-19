Започна подмяна на контейнерите за разделно събиране на отпадъци в София. Новите са с 200 литра по-голям обем, по-широк отвор и по-здрава конструкция.



Предстои да бъдат подменени всички 240 контейнера в шестте района, които ЕКОПАК обслужва. Подмяната започна от район "Средец".

От дружеството призовават хората да изхвърлят разделно и припомнят, че опаковките трябва да са чисти.

Обясниха и че рециклират около 80% от това, което влиза в цветните контейнери.