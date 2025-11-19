Избраха Мистър и Мисис икономика

Тази година конкурсът навърши 35 години
Мистър и Мисис Икономика 2025-та бяха избрани тази вечер. Тъй като тази година конкурсът навършва 35 години, носителите на наградата не са двама, а цели пет. Трима мъже и две жени. Конкурсът се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание " Икономика".
Мисис "Икономика" тази година са две дами - Боряна Манолова и Петя Димитрова. Те работят съответно в сферата на електрификацията и банковото дело.
Мистър "Икономика" пък станаха проф. Николай Вълканов, проф. Цоло Вутов и проф. Иван Тодоров.
Награди бяха раздадени и в различни категории- "Пазарно лидерство", "Инвестиции в местните общности", "ИТ посланик" и други.
Надпреварата цели да се отличат личностите, които през годината имат най-голям принос в развитието на икономиката.
На награждаването присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.
А наградата е статуетката на Ставри Калинов- "Рибарят и златната рибка".
Боян Томов - съорганизатор на "Мистър и мисис Икономика":
Конкурсът е с 35-годишна история и показва, че има устойчив и здрав бизнес в България. Този бизнес, който всеки ден, освен че дава работни места, развива и инвестира в нашата държава. Едно от най-важните неща е да пазим хората, които дават работа.