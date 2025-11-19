Избраха Мистър и Мисис икономика

Мистър и Мисис Икономика 2025-та бяха избрани тази вечер. Тъй като тази година конкурсът навършва 35 години, носителите на наградата не са двама, а цели пет. Трима мъже и две жени. Конкурсът се организира от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и списание " Икономика".

Мисис "Икономика" тази година са две дами - Боряна Манолова и Петя Димитрова. Те работят съответно в сферата на електрификацията и банковото дело.

Мистър "Икономика" пък станаха проф. Николай Вълканов, проф. Цоло Вутов и проф. Иван Тодоров.

Награди бяха раздадени и в различни категории- "Пазарно лидерство", "Инвестиции в местните общности", "ИТ посланик" и други.

Надпреварата цели да се отличат личностите, които през годината имат най-голям принос в развитието на икономиката.

На награждаването присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.

А наградата е статуетката на Ставри Калинов- "Рибарят и златната рибка".