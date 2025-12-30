БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тайсън Фюри изказа своите съболезнования за жертвите от катастрофата с Антъни Джошуа

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Тайсън Фюри и Владимир Кличко отправиха послания към Антъни Джошуа.

тайсън фюри усик иска бия джошуа
Снимка: БГНЕС
Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри изказа своите съболезнования за жертвите от катастрофата с Антъни Джошуа.

Във фаталния инцидент загинаха двама от треньорите на Джошуа - Сина Гами и Латиф Айоделе, след като автомобилът, в който се е возил и британският боксьор, се сблъска със спрял камион на магистралата между нигерийските градове Лагос и Ибадан. Айоделе беше персонален треньор на Джошуа, докато Гами се грижеше за кондиционната подготовка на 36-годишния боксьор.

„Това е толкова тъжно. Нека Бог да им даде добро място в рая“, написа Фюри в профила си в социалната мрежа Инстаграм.

Според говорител на Джошуа, той е в стабилно състояние, след като беше отведен в болница за прегледи и лечение. Правителството на щата Огун в Нигерия, където се случи катастрофата, потвърди, че британецът не се е нуждаел от спешна медицинска помощ, въпреки че на кадри, снимани в минутите след инцидента, той видимо изпитва сериозна болка.

Владимир Кличко, друг бивш шампион в тежка категория, също написа послание за Антъни Джошуа.

„Дълбоко съм натъжен да чуя за Ей Джей и неговите близки. Имах удоволствието да участвам в незабравим сблъсък с него, винаги съм го смятал за много класен спортист, който заслужава целия ми респект. Сърцето ми е с него и желая на него и близките му най-доброто в тези трудни времена“, написа украинецът.

Правителството на щата Огун публикува изявление, според което Антъни Джошуа „за малко се е разминал със смъртта“, добавяйки, че разследването за причините за инцидента е започнало.

Според властите в Нигерия автомобилът се е движил със скорост над позволената и е предприел маневра за изпреварване преди да се случи инцидентът.

Преди малко повече от седмица Антъни Джошуа участва в първия си боксов мач от над година, нокаутирайки американеца Джейк Пол в шестия рунд.

Свързани статии:

Антъни Джошуа пострада в катастрофа, има загинали (ВИДЕО)
Антъни Джошуа пострада в катастрофа, има загинали (ВИДЕО)
Инцидентът се е случил в Нигерия, където се намира и британският...
Чете се за: 01:22 мин.
#Тайсън Фюри #Антъни Джошуа

