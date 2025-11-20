БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Опасно ветровито време в четвъртък

Чете се за: 03:10 мин.
У нас
През деня валежите в по-голямата част от страната ще спират, а облачността временно ще намалява. Вятърът в котловините и низините временно ще стихва и там преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Южна и Източна България ще остане от юг-югозапад, ще е умерен, в югоизточните райони и северно от планините - силен и поривист. Минималните температури ще бъдат в широки граници - в по-голямата част от страната между 5° и 10°, в югоизточните райони – до около 13°-15°. Максималните температури ще са предимно между 9° и 14°, в Южна България и местата чувствителни на южния вятър до около 20°-22°. В София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с превалявания от дъжд главно сутринта, а през деня ще се задържи почти без валежи. Ще духа умерен до силен и поривист вятър от югозапад. Минималните температури ще бъдат от 10° до 17°, а максималните температури ще бъдат от 15°-16° по Северното Черноморие до 21-22° на юг. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по количество в масивите в Югозападна България и в централните и източните райони от Стара планина. Над 2000-2200 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще продължи да духа силен, по високите върхове и открити части и бурен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 6°.

В петък и събота ще има по-значителни временни разкъсвания и намаления на облачността. Валежите ще са по-малко като количество и на по-малко места, главно в западните райони и в Рило-Родопската област. В Източна България вятърът ще остане умерен, временно силен, с посока от юг. В котловините в Западна България ще е слаб, временно ще стихва и там ще бъде мъгливо или с ниска облачност. Температурите ще са в широки граници, минималните ще са от 6°-7° в северозападните райони до 15°-16° в югоизточните, а максималните от 10°-12° на места в Западна България до 20°-22° в Източна.

През нощта срещу неделя и в неделя от запад на изток ще превали, а вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и с него температурите ще започнат да се понижават, отначало в Северна България, а впоследствие – на юг и на изток. В понеделник вероятността за валежи е малка, ще има и разкъсвания и намаления на облачността. Ще се понижат и минималните температури, като в повечето райони в Западна България ще са под нулата.

