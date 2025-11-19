Досиетата "Епстийн": Тайните на финансиста ще бъдат огласени

До 30 дни тайните около обвинения в сексуални престъпления Джефри Епстийн вероятно ще бъдат разсекретени. Двете камари на американския Конгрес почти единодушно разпоредиха министерството на правосъдието да публикува всички документи. Остава американският президент Доналд Тръмп да сложи подписа си, за да станат детайлите по скандала обществено достояние.

6 години, след като се самоуби в затвора тайните на Епстийн ще бъдат разкрити и вероятно ще осветят тайния живот на част от политическия и финансов елит на Съединените щати. Изненадващо, без дебат и единодушно Сенатът гласува за разсекретяването на досиетата "Епстийн". Часове по-рано Камарата на представителите само с 1 глас против одобри огласяването на документите.

Чък Шумър, лидер на Демократическата партия в Сената: "Американският народ чака достатъчно дълго. Жертвите на Джефри Епстийн чакаха достатъчно дълго. Нека истината излезе наяве."

Това е внушителен политически обрат, след като месеци наред американският президент и републиканците оказваха съпротива. Преди дни, обаче, Доналд Тръмп рязко промени позицията си и призова документите да бъдат разсекретени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ние нямаме нищо общо с Епстийн. Всичките му приятели бяха демократи. Всички до един. И това е измама. Цялото нещо е измама."

В досиетата "Епстийн" името на Доналд Тръмп се споменава и то не веднъж. Според съдебните документи, Тръмп поне 7 пъти е летял в самолета на финансиста, а от мейли става ясно, че е знаел и за престъпленията. Американският президент отдавна признава, че е познавал Джефри Епстийн, но твърди, че не е знаел за престъпната му мрежа. Бившият президент на Съединените щати Бил Клинтън също се е срещал няколко пъти с Епстийн.

снимки: БТА

Вече е ясно, че финансистът е поддържал добри отношения с елита на Съединените щати. Включително и личности като Ноам Чомски, заради скандала и британският принц Андрю беше лишен от титлите си. Но сега предстои да стане ясно кои са били клиентите на Епстийн и как са се възползвали от сексуалните услуги на малолетни. Документите по делото включват над 300 гигабайта данни. Предполага са, че жертвите на Епстийн са около 1000.