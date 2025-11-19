БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работат около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Досиетата "Епстийн": Тайните на финансиста ще бъдат огласени

Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Остава американският президент Доналд Тръмп да сложи подписа си

Снимка: БТА
До 30 дни тайните около обвинения в сексуални престъпления Джефри Епстийн вероятно ще бъдат разсекретени. Двете камари на американския Конгрес почти единодушно разпоредиха министерството на правосъдието да публикува всички документи. Остава американският президент Доналд Тръмп да сложи подписа си, за да станат детайлите по скандала обществено достояние.

6 години, след като се самоуби в затвора тайните на Епстийн ще бъдат разкрити и вероятно ще осветят тайния живот на част от политическия и финансов елит на Съединените щати. Изненадващо, без дебат и единодушно Сенатът гласува за разсекретяването на досиетата "Епстийн". Часове по-рано Камарата на представителите само с 1 глас против одобри огласяването на документите.

Чък Шумър, лидер на Демократическата партия в Сената: "Американският народ чака достатъчно дълго. Жертвите на Джефри Епстийн чакаха достатъчно дълго. Нека истината излезе наяве."

Това е внушителен политически обрат, след като месеци наред американският президент и републиканците оказваха съпротива. Преди дни, обаче, Доналд Тръмп рязко промени позицията си и призова документите да бъдат разсекретени.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ние нямаме нищо общо с Епстийн. Всичките му приятели бяха демократи. Всички до един. И това е измама. Цялото нещо е измама."

В досиетата "Епстийн" името на Доналд Тръмп се споменава и то не веднъж. Според съдебните документи, Тръмп поне 7 пъти е летял в самолета на финансиста, а от мейли става ясно, че е знаел и за престъпленията. Американският президент отдавна признава, че е познавал Джефри Епстийн, но твърди, че не е знаел за престъпната му мрежа. Бившият президент на Съединените щати Бил Клинтън също се е срещал няколко пъти с Епстийн.

снимки: БТА

Вече е ясно, че финансистът е поддържал добри отношения с елита на Съединените щати. Включително и личности като Ноам Чомски, заради скандала и британският принц Андрю беше лишен от титлите си. Но сега предстои да стане ясно кои са били клиентите на Епстийн и как са се възползвали от сексуалните услуги на малолетни. Документите по делото включват над 300 гигабайта данни. Предполага са, че жертвите на Епстийн са около 1000.

#досиетата "Епстийн" #досиета "Епстийн" #аферата "Епстийн" #Доналд Тръмп

