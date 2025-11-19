След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)

Президентът Румен Радев определи решението на Конституционния съд като победа на правото над произвола на политическата класа. Призова депутатите, ако все още имат останало достойнство да гласуват предложението му за провеждане на референдум дали страната ни е готова да въведе еврото от 2026 г. "Възраждане" внесоха такова искане, но то беше отхвърлено.

След решението на Конституционния съд, на председателски съвет от "Възраждане" са настоявали в дневния ред на парламента да бъде включено искането на президента Радев за провеждане на референдум за еврото.

Но са получили отказ, с аргумента, че Наталия Киселова, като председател тогава, е върнала документите обратно на "Дондуков"2.

По-късно Румен Радев коментира.

Румен Радев - президент на Република България: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа. Тези решения са задължителни. Това решение е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на субект, овластен от закона.

Президентът обвини управляващите в лъжа, защото мотивите с искане за референдум не са му били върнати. А отказът да бъдат обсъдени в парламента днес определи като фарс и ново нарушение на закона.

Румен Радев - президент на Република България: Оправданията, че не могат да внесат това предложение в зала и да го гласуват, както е редно, са лъжа. На 13 май аз получих от НС единствено препис с разпореждането на Киселова, но не и моите документи. Моите предложения и мотиви и в момента са в парламента, в тяхното деловодство.

И призова депутатите.

Ако все още имат някакво останало достойнство, ако все още имат някакво уважение към волята на хората, към принципите на демокрацията - да се произнесат ясно - ще се съобразят ли с волята на хората или ще я пренебрегнат. Трябва да има решение, така постановява законът, така постановява решението на КС. Моите мотиви и предложения и в момента са в парламента. Аз няма какво повече да внасям. От тях се иска единствено да изпълнят закона. За съжаление този парламент вместо закони, ражда беззакония, ражда скандали и отвращения.

След изказването на президента, от "Възраждане" подновиха искането си за обсъждане в пленарна зала на искането за референдум и обявиха какво са установили.

Петър Петров - ПГ на "Възраждане": Предложението на президента на Р.България все още се намира в деловодството. Ние се снабдихме с документ от деловодството на НС. Единственото, което е изпратено към президентството това е разпореждането на тогавашния председател, което разпореждане беше обявено от КС за недопустимо.

Председателстващият Костадин Ангелов отхвърли искането, защото решението на КС не е обнародвано. И още:

Костадин Ангелов - зам.председател на НС, ПГ на ГЕРБ-СДС: Нормално е всеки документ, който е постъпил в деловодството на дадена институция има входящ номер, той да се намира в деловодството, за да може винаги, когато трябва да бъде извършена проверка, този документ и този номер да не стои празен, ако нещо трябва да бъде разгледано. Президентът на републиката има правомощия да внесе това искане отново в НС.

След като получиха повторен отказ, от "Възраждане" обявиха, че напускат Народното събрание засега, а от ПП-ДБ уточниха:

Явор Божанков - ПГ на ПП-ДБ: Правните последици важат само занапред, т.е. решението на Наталия Киселова, въпреки всички критики към нейната работа, трябва да й признаем едно - в онзи момент направи това, което е правилно за България. Тя върна на президента Радев една явна провокация, един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната.

От ПП-ДБ заявиха, че това няма да отклони присъединяването ни към еврозоната.