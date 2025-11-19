БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Лукойл" с позиция за България: Особеният...
Чете се за: 01:35 мин.
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу...
Чете се за: 01:05 мин.
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)

Вера Александрова от Вера Александрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Запази
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Слушай новината

Президентът Румен Радев определи решението на Конституционния съд като победа на правото над произвола на политическата класа. Призова депутатите, ако все още имат останало достойнство да гласуват предложението му за провеждане на референдум дали страната ни е готова да въведе еврото от 2026 г. "Възраждане" внесоха такова искане, но то беше отхвърлено.

След решението на Конституционния съд, на председателски съвет от "Възраждане" са настоявали в дневния ред на парламента да бъде включено искането на президента Радев за провеждане на референдум за еврото.

Но са получили отказ, с аргумента, че Наталия Киселова, като председател тогава, е върнала документите обратно на "Дондуков"2.

По-късно Румен Радев коментира.

Румен Радев - президент на Република България: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа. Тези решения са задължителни. Това решение е с обратно действие и постановява, че председателят на НС не може да отклонява предложение на субект, овластен от закона.

Президентът обвини управляващите в лъжа, защото мотивите с искане за референдум не са му били върнати. А отказът да бъдат обсъдени в парламента днес определи като фарс и ново нарушение на закона.

Румен Радев - президент на Република България: Оправданията, че не могат да внесат това предложение в зала и да го гласуват, както е редно, са лъжа. На 13 май аз получих от НС единствено препис с разпореждането на Киселова, но не и моите документи. Моите предложения и мотиви и в момента са в парламента, в тяхното деловодство.

И призова депутатите.

Ако все още имат някакво останало достойнство, ако все още имат някакво уважение към волята на хората, към принципите на демокрацията - да се произнесат ясно - ще се съобразят ли с волята на хората или ще я пренебрегнат. Трябва да има решение, така постановява законът, така постановява решението на КС. Моите мотиви и предложения и в момента са в парламента. Аз няма какво повече да внасям. От тях се иска единствено да изпълнят закона. За съжаление този парламент вместо закони, ражда беззакония, ражда скандали и отвращения.

След изказването на президента, от "Възраждане" подновиха искането си за обсъждане в пленарна зала на искането за референдум и обявиха какво са установили.

Петър Петров - ПГ на "Възраждане": Предложението на президента на Р.България все още се намира в деловодството. Ние се снабдихме с документ от деловодството на НС. Единственото, което е изпратено към президентството това е разпореждането на тогавашния председател, което разпореждане беше обявено от КС за недопустимо.

Председателстващият Костадин Ангелов отхвърли искането, защото решението на КС не е обнародвано. И още:

Костадин Ангелов - зам.председател на НС, ПГ на ГЕРБ-СДС: Нормално е всеки документ, който е постъпил в деловодството на дадена институция има входящ номер, той да се намира в деловодството, за да може винаги, когато трябва да бъде извършена проверка, този документ и този номер да не стои празен, ако нещо трябва да бъде разгледано. Президентът на републиката има правомощия да внесе това искане отново в НС.

След като получиха повторен отказ, от "Възраждане" обявиха, че напускат Народното събрание засега, а от ПП-ДБ уточниха:

Явор Божанков - ПГ на ПП-ДБ: Правните последици важат само занапред, т.е. решението на Наталия Киселова, въпреки всички критики към нейната работа, трябва да й признаем едно - в онзи момент направи това, което е правилно за България. Тя върна на президента Радев една явна провокация, един категоричен опит България да бъде спряна по пътя си към еврозоната.

От ПП-ДБ заявиха, че това няма да отклони присъединяването ни към еврозоната.

#политически коментари #референдум за еврото #КС #решение #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
4
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
5
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя регламента за избор на изпълнители
6
България се завръща на "Евровизия": БНТ определя...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
4
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
5
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Честит юбилей на Мария Петрова
6
Честит юбилей на Мария Петрова

Още от: Политика

Отпускат близо 2,7 млн. лв за стипендии в училища с високи резултати на матурите
Отпускат близо 2,7 млн. лв за стипендии в училища с високи резултати на матурите
Гроздан Караджов: Новият закон за обществения транспорт разчита на данни и цифрова инфраструктура Гроздан Караджов: Новият закон за обществения транспорт разчита на данни и цифрова инфраструктура
Чете се за: 02:30 мин.
Делян Пеевски с предложение да се закрие правителствения авиоотряд Делян Пеевски с предложение да се закрие правителствения авиоотряд
Чете се за: 02:10 мин.
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
Реакции в парламента след решението на КС за референдума на Радев Реакции в парламента след решението на КС за референдума на Радев
Чете се за: 02:12 мин.
От "Да, България" настояват да отпадне задължението да се ползва от догодина софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти От "Да, България" настояват да отпадне задължението да се ползва от догодина софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да действа според законодателството
"Лукойл" с позиция за България: Особеният управител да...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР) След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев ВКС реши: Окръжният съд във Варна ще гледа делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Първи ден от процеса за пожара в Кочани: Препълнена съдебна зала и...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Сръбската петролна компания НИС поиска нов лиценз от САЩ
Чете се за: 01:17 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Мъж се похвали в мрежата - гледал 200 пепелянки, прокуратурата...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ