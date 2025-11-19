Мохамед бин Салман в САЩ: Втори ден от визитата на саудитския престолнаследник

Продължава посещението на саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Съединените щати. В програмата днес е предвиден бизнес форум на американски и саудитски компании.



Снощи Съединените щати предоставиха на Саудитска Арабия статут на основен съюзник извън НАТО. Американския президент Доналд Тръмп обяви това на вечеря в Белия дом в чест на бин Салман. Вашингтон и Рияд подписаха договор за бъдещи доставки за Саудитска Арабия на изтребители F-35, същите с каквито разполага Израел.

Договорът бележи завой в политиката на Вашингтон и има потенциала да промени баланса на силите в региона на Близкия изток. Тръмп заяви и че саудитския престолонаследник не знае нищо за убийството през 2018 година на журналиста Джамал Хашоги - теза, която противоречи на оценки на американското разузнаване.