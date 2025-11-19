БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СГС прекратява производството срещу Благомир Коцев и го...
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Запази
Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк
Снимка: БТА
Слушай новината

Картината "Портрет на Елизабет Ледерер" от Густав Климт беше продадена на търг на "Сотбис" в Ню Йорк след 20-минутно наддаване за 236 милиона щатски долара, превръщайки се в най-скъпото произведение на изкуството, продавано някога от аукционната къща в световен мащаб, предаде АП.

Картината "Портрет на Елизабет Ледерер" е открадната от нацистите и почти унищожена по време на Втората световна война. Това е един от двата портрета в цял ръст, дело на австрийския художник, които остават частна собственост.

Портретът на Климт, рисуван в продължение на три години между 1914 и 1916 г., изобразява дъщерята на едно от най-богатите семейства във Виена, облечена в източноазиатски императорски плащ. Творбата е била съхранявана отделно от други картини на Климт, които по-късно са изгорели в пожар в австрийски замък.

Цветният портрет изобразява луксозния живот на семейство Ледерер, преди нацистка Германия да анексира Австрия през 1938 г. Нацистите ограбват колекцията от произведения на изкуството на Ледерер, оставяйки само семейните портрети, които са били смятани за „твърде еврейски“, за да си струва да бъдат отнети, според Националната галерия на Канада, където картината е била дадена назаем преди това.

По-късно вечерта напълно функционална тоалетна чиния от 18-каратово злато от Маурицио Кателан, провокативен италиански художник, беше продадена на търга за 12,1 милиона долара. Кателан заяви, че 101-килограмовата творба, озаглавена "Америка%, осмива свръхбогатството.

"Каквото и да ядете, обяд за 200 долара или хотдог за 2 долара, резултатите са едни и същи, що се отнася до тоалетната", каза творецът веднъж за творбата.

Тоалетната, собственост на неназован колекционер, е една от двете, създадени от Кателан през 2016 г. Другата е изложена през 2016 г. в музея "Гугенхайм" в Ню Йорк, който целенасочено е предложил да я даде назаем на президента на САЩ Доналд Тръмп, когато той е поискал да вземе назаем картина на Ван Гог. След това произведението е било откраднато, докато е било изложено в Англия. Двама мъже бяха осъдени за кражбата на тоалетната, но не е ясно какво са направили с нея, припомнят от АП.

#Густав Климт #картина на търг #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
1
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
2
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
3
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
4
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
5
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи на обсъждане предложението на президента за референдум
6
Според Конституционния съд Наталия Киселова е трябвало да подложи...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Честит юбилей на Мария Петрова
5
Честит юбилей на Мария Петрова
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Любопитно

В чест на Фреди Меркюри: Британският кралски монетен двор представи специална монета
В чест на Фреди Меркюри: Британският кралски монетен двор представи специална монета
Дворецът "Колона" – най-дискретната туристическа атракция в Рим (СНИМКИ) Дворецът "Колона" – най-дискретната туристическа атракция в Рим (СНИМКИ)
Чете се за: 03:32 мин.
Том Круз получи почетна награда "Оскар" (СНИМКИ) Том Круз получи почетна награда "Оскар" (СНИМКИ)
Чете се за: 02:47 мин.
Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо? Делфин между гондоли: Защо Венеция не може да се справи с Мимо?
Чете се за: 12:07 мин.
Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с монументални инсталации в Гиза Модерно изкуство на фона на пирамидите: Съвременни творци с монументални инсталации в Гиза
Чете се за: 00:35 мин.
Феерия от светлини: Грейна коледната пътека на Кралската ботаническа градина в Лондон Феерия от светлини: Грейна коледната пътека на Кралската ботаническа градина в Лондон
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над произвола на политическата класа
Чете се за: 02:00 мин.
Политика
СГС прекратява производството срещу Благомир Коцев и го препраща на ВКС СГС прекратява производството срещу Благомир Коцев и го препраща на ВКС
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани 37 души, сред които бивши министри и кметове, на съд в Скопие заради трагедията в Кочани
Чете се за: 01:47 мин.
По света
МВР разпространи видео от спасителната акция в огнения капан в с....
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Бюджет 2026 ще се дебатира в парламента в петък
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
След години конспирации: Досиетата "Епстийн" ще бъдат...
Чете се за: 03:57 мин.
По света
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ