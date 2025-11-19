Картина на Густав Климт беше продадена за 236 млн. долара на търг в Ню Йорк

Картината "Портрет на Елизабет Ледерер" от Густав Климт беше продадена на търг на "Сотбис" в Ню Йорк след 20-минутно наддаване за 236 милиона щатски долара, превръщайки се в най-скъпото произведение на изкуството, продавано някога от аукционната къща в световен мащаб, предаде АП.

Картината "Портрет на Елизабет Ледерер" е открадната от нацистите и почти унищожена по време на Втората световна война. Това е един от двата портрета в цял ръст, дело на австрийския художник, които остават частна собственост.

Портретът на Климт, рисуван в продължение на три години между 1914 и 1916 г., изобразява дъщерята на едно от най-богатите семейства във Виена, облечена в източноазиатски императорски плащ. Творбата е била съхранявана отделно от други картини на Климт, които по-късно са изгорели в пожар в австрийски замък.

Цветният портрет изобразява луксозния живот на семейство Ледерер, преди нацистка Германия да анексира Австрия през 1938 г. Нацистите ограбват колекцията от произведения на изкуството на Ледерер, оставяйки само семейните портрети, които са били смятани за „твърде еврейски“, за да си струва да бъдат отнети, според Националната галерия на Канада, където картината е била дадена назаем преди това.

По-късно вечерта напълно функционална тоалетна чиния от 18-каратово злато от Маурицио Кателан, провокативен италиански художник, беше продадена на търга за 12,1 милиона долара. Кателан заяви, че 101-килограмовата творба, озаглавена "Америка%, осмива свръхбогатството.

"Каквото и да ядете, обяд за 200 долара или хотдог за 2 долара, резултатите са едни и същи, що се отнася до тоалетната", каза творецът веднъж за творбата.

Тоалетната, собственост на неназован колекционер, е една от двете, създадени от Кателан през 2016 г. Другата е изложена през 2016 г. в музея "Гугенхайм" в Ню Йорк, който целенасочено е предложил да я даде назаем на президента на САЩ Доналд Тръмп, когато той е поискал да вземе назаем картина на Ван Гог. След това произведението е било откраднато, докато е било изложено в Англия. Двама мъже бяха осъдени за кражбата на тоалетната, но не е ясно какво са направили с нея, припомнят от АП.