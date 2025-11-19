Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет

Трябва да похвалим Черна гора. Определено ни затрудниха, но това не бива да ни учудва. Това каза Кайла Хилсман пред БНТ.

Женският национален отбор на България завърши с три победи участието си в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027. В последния си мач за годината, тимът ни се наложи трудно над състава на Черна гора с 66:62 в "Арена Ботевтрад".

"Черна гора е отбор с традиции и беше ясно, че мачът ще бъде доста интензивен. За нас това беше трети мач от този мини-цикъл. И може би най-важният. Хубаво е, че го спечелихме", каза още американката с български паспорт.

