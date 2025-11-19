БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Кайла Хилсман: Мачът с Черна гора е може би най-важният от квалификациите за Евробаскет

Репортер: Росен Станчев
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
В последния си мач от първата фаза на квалификациите за Евробаскет 2027 България победи Черна гора в "Арена Ботевтрад".

Трябва да похвалим Черна гора. Определено ни затрудниха, но това не бива да ни учудва. Това каза Кайла Хилсман пред БНТ.

Женският национален отбор на България завърши с три победи участието си в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027. В последния си мач за годината, тимът ни се наложи трудно над състава на Черна гора с 66:62 в "Арена Ботевтрад".

"Черна гора е отбор с традиции и беше ясно, че мачът ще бъде доста интензивен. За нас това беше трети мач от този мини-цикъл. И може би най-важният. Хубаво е, че го спечелихме", каза още американката с български паспорт.

Вижте репортажа във видеото!

#Кайла Хилсман #Български национален отбор по баскетбол за жени

