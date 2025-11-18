БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Трилър в Ботевград остави България на перфектния път в квалификациите за Евробаскет 2027

от Веселин Михайлов
Спорт
Селекцията на Таня Гатева сломи и Черна гора в пресявките.

Българският национален отбор остава непобеден в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027 в Швеция, Белгия, Финландия и Литва. Селекцията на Таня Гатева ликува и срещу Черна гора с 66:62 в среща от третия кръг в група А, изиграна в "Арена Ботевград". Двата отбора предложиха много битка и драма до последно, но финалните акорди принадлежаха на българките, които вече са 3/3 в пресявките и същевременно нанесоха второ поражение на състава, воден от Йелена Шкерович.

По този начин "лъвиците" са недостижими на върха в групата с три победи, а черногорките имат успех и две поражения. Следващият мач за България ще бъде на 11 март догодина, когато ще домакинства на Азербайджан, докато Черна гора ще има визита на Украйна.

Встъпителните минути преминаха в опипване на почвата и размяната на кратки серии, като не липсваха и хаотични действия, особено в защита. Гостите изглеждаха доста по-стабилно на последния елемент, а Драгана Живкович затвърди тези думи, за да се преборят за аванс 3 точки от в края на откриващия период.

По-солидното представяне в дефанзивен план остави водачеството в редиците на черногорките и в хода на следващата десетка. Домакините дадоха отпор в това отношение и си стъпиха постепенно на краката, но черногорският отбор се прибра в съблекалнята при 36:32 в своя полза.

Тенденцията, свързана със слабата резултатност, не се промени и за начало на третата част, която бе подвластна на грешките. Прилив на енергия, дело на Борислава Христова, Гергана Иванова и Кайла Хилсман, отвори пътя на българките към обрата. Последва кратък рецитал на Радостина Христова, която тласна „лъвиците“ към 2-точков актив след 30 минути игрово време.

По-солидната игра в защита, комбинирана с точните стрелби на Ксения Шчепанович и Мария Лекович, върна лидерството в черногорския лагер при откриването на заключителната четвърт. Отговорът не закъсня чрез Христова и Хилсман, а Иванова и Христова поеха щафета за поредния обрат, който в крайна сметка удържаха до финалната сирена.

