БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 18.11.2025 г., 20:50 ч.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази
спортни новини
Scroll left Scroll right
Слушай новината
#спортни новини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
1
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява синтетичен наркотик
2
Ученик от елитна гимназия във Варна хванат да разпространява...
НА ЖИВО: България - Грузия, 2:0
3
НА ЖИВО: България - Грузия, 2:0
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл" Евгени Маняхин
4
Румен Спецов освободи председателя на УС на "Лукойл"...
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха 100 км пиян шофьор
5
Като за Гинес - бързи и почерпени: Варненски полицаи преследваха...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
6
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
3
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Честит юбилей на Мария Петрова
4
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
5
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3

Още от: Други спортове

Стефан Ботев: Нямаме никакви разминавания с Карлос Насар
Стефан Ботев: Нямаме никакви разминавания с Карлос Насар
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.
Дипломати и министри уважиха откриването на къща-музей „Наим Сюлейманоглу“ Дипломати и министри уважиха откриването на къща-музей „Наим Сюлейманоглу“
Чете се за: 03:47 мин.
Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 18.11.2025 г., 06:30 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 17.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 17.11.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Бюджет 2026: Разчетите бяха приети от ресорната комисия
Чете се за: 04:25 мин.
Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент? Правилата при пътуване със самолет: Как ще бъде променен Европейският регламент?
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти По-високи държавни такси на БАБХ: Бизнесът със сигнали за увеличение от 10 до 30 пъти
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината Новинарският сайт на БНТ bntnews.bg спечели първо място в класацията Сайт на годината
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Референдумът за еврото: Според Конституционния съд Киселова е...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Клиент намушка с нож таксиметров шофьор - хазарт е в основата на...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Зеленски в Испания: Договаря се значителна военна помощ за Украйна
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ