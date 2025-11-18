БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното...
Чете се за: 04:47 мин.
В 8 държави, включително и в България, се провежда акция...
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доналд Тръмп посрещна саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп посрещна с почести в Белия дом престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман.

Сред акцентите в разговорите им ще бъде споразумение за отбрана и инвестиции в изкуствения интелект. Преди посещението, американският държавен глава заяви, че Вашингтон ще продава на Рияд изтребители F-35.

Очаква се Тръмп да прикани саудитския престолонаследник да нормализира отношенията с Израел, като част от плана си за връщане на мира в Близкия изток. Посещението се смята за ключово, но и за противоречиво.

Причината - това е първото посещение на саудитския лидер в Съединените щати след убийството на журналиста на "Вашингтон Поуст" Джамал Хашоги.

Хашоги е бил сред приближените на саудитския двор, преди да се превърне в критик на властта. Според заключения на американското разузнаване именно Бин Салман е наредил убийството на журналиста. Саудитският лидер отрича. Част от саудитската делегация е и футболистът Кристиано Роналдо, който е капитан на саудитския отбор Ал Насър.

#Доналд Тръмп # Саудитска Арабия #САЩ #Мохамед бин Салман

Последвайте ни

ТОП 24

Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
1
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
2
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
3
Украйна губи ключов поддръжник на каузата на Киев
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и Царево?
4
"Мафия просто": Какво показват проверките в Елените и...
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
5
Конституционалисти: Няма време за провеждане на референдум за еврото
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
6
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Близък изток

Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество
Тръмп на вечеря със саудитския принц: Обсъдиха Газа и военно сътрудничество
Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в палестински бежански лагер Израелски въздушни удари в Ливан взеха най-малко 15 жертви в палестински бежански лагер
Чете се за: 00:52 мин.
Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия Многомилиардна сделка: САЩ продава изтребители F-35 на Саудитска Арабия
Чете се за: 00:55 мин.
Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на Тръмп Бъдещето на Газа: Съветът за сигурност на ООН прие мирния план на Тръмп
Чете се за: 03:05 мин.
Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа Съветът за сигурност на ООН ще гласува резолюция за Газа
Чете се за: 00:52 мин.
След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа? След частичното изтегляне на Израел: Връщат ли си Хамас контрола в Ивицата Газа?
Чете се за: 04:17 мин.

Водещи новини

Великобритания удължи дерогацията за България
Великобритания удължи дерогацията за България
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери 120 лева коледни добавки ще получат 536 000 пенсионери
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР) След напрежение и скандали: Парламентът прие бюджетите на ДОО и НЗОК (ОБЗОР)
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев Планове за мир в Украйна: Делегация на Пентагона на посещение в Киев
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протести в страната в защита на Благомир Коцев
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
Литийно шествие се проведе в Пловдив за Деня на християнското...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
55 двойки празнуваха златна сватба в Димитровград
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ