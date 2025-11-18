Доналд Тръмп посрещна саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Американският президент Доналд Тръмп посрещна с почести в Белия дом престолонаследника на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман.

Сред акцентите в разговорите им ще бъде споразумение за отбрана и инвестиции в изкуствения интелект. Преди посещението, американският държавен глава заяви, че Вашингтон ще продава на Рияд изтребители F-35.

Очаква се Тръмп да прикани саудитския престолонаследник да нормализира отношенията с Израел, като част от плана си за връщане на мира в Близкия изток. Посещението се смята за ключово, но и за противоречиво.

Причината - това е първото посещение на саудитския лидер в Съединените щати след убийството на журналиста на "Вашингтон Поуст" Джамал Хашоги.

Хашоги е бил сред приближените на саудитския двор, преди да се превърне в критик на властта. Според заключения на американското разузнаване именно Бин Салман е наредил убийството на журналиста. Саудитският лидер отрича. Част от саудитската делегация е и футболистът Кристиано Роналдо, който е капитан на саудитския отбор Ал Насър.