СЪБИТИЯТА НА 2025: Пъзелът Близък изток - истински мир или привидно примирие

Пъзелът Близък Изток - истински мир или привидно примирие

Доналд Тръмп, президент на САЩ - 13 октомври 2025 г.: "След години страдания и кръвопролития, войната в Газа приключи".

Дългият път към крехкия мир премина през смърт, глад, военни операции с библейски имена и 12-дневна нова война.

Суровият, но явно печеливш подход на 47-ия президент на Съединените щати даде резултат. Остави силния Израел да действа с размах. Затвърди сътрудничеството си с богатите страни от Залива, сключвайки сделки за трилиони долари. Атакува тези, които са заплаха за американските интереси. Видя палестинските територии като бизнес възможност.

Годината започна с надежда. След 15 месеца война и дни преди Джо Байдън да напусне Белия дом беше постигнато второто прекратяване на огъня между Израел и Хамас от началото на конфликта.

Всеки ден беше изпитание. За израелците - напрегнато очакване да бъде освободен поредният заложник.

За палестинците - достъп до хуманитарна помощ и обратният път към дома за десетки хиляди разселени жители на Газа.

Оръжията спряха само за няколко седмици, колкото да бъдат върнати 33-ма заложници, 8 от тях вече убити и 1800 палестински затворници. Израел се разгневи от унизителното зрелище, в което Хамас превърна освобождаването на похитените.



Последваха две разширени сухопътни операции в Ивицата Газа - "Колесниците на Гидеон" I и II. Снаряд от израелски танк порази къща на ООН в Газа и уби българина Марин Маринов.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел - 21 май 2025 г.: "Цялата Ивица Газа ще бъде под израелски контрол и Хамас ще бъде напълно унищожен". "Тези, които не умират заради войната, загиват от глад", коментира мъж от Газа.

Колкото повече Израел затягаше примката, толкова повече се засилваха международните критики. ООН за пръв път регистрира глад извън Африка, официално беше обявен геноцид на палестинците. Светът стана свидетел на брутални сцени хора, биещи се за храна, безразборен обстрел около хуманитарните пунктове и дечица, превърнали се в скелети от недохранване.

Сцените от Газа бяха в пълен контраст с визията на Доналд Тръмп.

Доналд Тръмп, президент на САЩ - 4 февруари 2025 г.: "Ривиера на Близкия изток - това е нещо, което може да бъде толкова великолепно".

И въпреки критиките, Тръмп остави Бенямин Нетаняху да атакува и предприе друг подход - първо към силните държави от Персийския залив. Катарците подариха самолет на Тръмп, санкциите срещу Сирия бяха вдигнати, Саудитска Арабия получи статут на основен съюзник извън НАТО.

Възмущението по света растеше и доведе до безпрецедентни знаци в подкрепа на решение с две държави. Франция, Великобритания, Австралия, Канада и още десетки държави признаха палестинската държава.

Еманюел Макрон, президент на Франция - 22 септември 2025 г. :"Моментът настъпи. Обявявам, че Франция признава държавата Палестина".

За Израел големият враг е Иран, а Хамас е само негово продължение. Случи се това, от което светът се страхуваше - директен сблъсък между Тел Авив и Техеран.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел - 13 юни 2025 г.: "Израел започна операция "Надигащият се лъв" срещу иранската заплаха за самото оцеляване на Израел".

Аятолах Али Хаменей, върховен лидер на Иран - 18 юни 2025 г.: "Иранският народ е твърдо против наложена война и наложен мир”.

Вашингтон категорично подкрепи Израел и удари ядрените обекти на Иран. Последва удар срещу американската база в Катар.

Доналд Тръмп, президент на САЩ - 24 юни 2025 г.: “Имаме две държави, които се бият толкова дълго и упорито, че вече не знаят какво, по дяволите, правят”.

След 12 дни безпрецедентни военни действия на 24 юни Израел и Иран прекратиха огъня, но така и няма пробив в преговорите за ядрената програма.

И поредна израелска акция срещу Хамас промени правилата на играта. Тел Авив удари преговорната делегация на Хамас в столицата на вечния посредник Катар. Твърди се, че именно това е моментът, в който Доналд Тръмп натиска Бенямин Нетаняху да спре огъня. Хамас и Израел приеха план за мир от 20 точки - разоръжаване на палестинската групировка, възстановяване на Газа, връщане на всички заложници, живи и мъртви, възобновяване на хуманитарната помощ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ - 13 октомври 2025 г.: "Изгрява нов и красив ден. Възстановяването започва".

След две мъчителни години всичките живи заложници на Хамас прегърнаха близките си - сред тях двама израелци с български корени. Тялото на друг заложник с българско потекло също беше предадено, заедно с останалите 27 убити при атаките на 7 октомври 2023 г. Израел освободи близо 2000 палестински затворници. Израелската армия се изтегли до определената линия в анклава, а палестинците започнаха да се връщат по домовете си.

Снимки: АП/БТА

Пъзелът привидно се нареди. Предстои изпълнението на следващите фази от мирния план, включващи Борд за мир, начело на който може да застане българският дипломат Николай Младенов.

Примирието е на хартия, но реално продължават израелски удари, Хамас не е пуснал пълния контрол над Газа, Ивицата е в руини, храната все още не достига до всички. Статистиката засенчва всеки дипломатически успех.

За първи път от началото на войната грейнаха коледните светлини във Витлеем като символ на надеждата - и за християни, и за мюсюлмани.