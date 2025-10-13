На свобода: "Хамас" освободи заложниците, Израел върна стотици палестински затворници на Западния бряг

"Хамас" освободи и последните 20 живи израелски заложници. На Тел Авив са предадени и тленните останки на още четирима, очакват се и останалите.

В замяна стотици палестински затворници се връщат на Западния бряг. Това е краят на заложническата криза, но дали е край на войната, питат анализатори.

Лишай сякаш до последно не вярва, че ще види съпруга си Омри Миран сред освободените заложници, но го вижда.

Малко след това семейството е заедно. За първи път след 738 дни, в които Омри е бил в плен на "Хамас". Заедно с него бяха освободени още 19 живи заложници.

Сълзи от радост, щастливи възгласи и дълги прегръдки - не само за семействата на заложниците, но за цялата страна. Площадът на заложниците в Тел Авив, на който всяка събота се събираха хора, за да настояват за връщането на пленените, е пълен от рано сутринта. С бурни овации се посрещат хеликоптерите, които транспортират освободените. Емоциите трудно могат да се скрият.

"Чаках този ден толкова дълго. Две години. Чакахме да се върнат заложниците, да спре войната, войниците да се върнат. Това е исторически ден. Щастлив ден", каза Сигал Берман, жител на Тел Авив.

Голяма част от хората държат плакати с благодарствени думи към американския президент Доналд Тръмп. Време е да се върнем към нормалния си живот. Това казва Омри Лифшиц, чийто баща е починал, докато е бил в плен на "Хамас".

"Той се връща за едно подобаващо погребение, защото не е сред живите. Но е много важно, че всички те се връщат. За децата ми е важно, че има гроб, и той ще е близо", коментира Омри Лифшиц, син на починал заложник.

Днес ще бъдат върнати тленните останки на четирима заложници, не е ясно кога това ще се случи с телата на останалите, уточняват от групата на семействата.

Аплодисменти и приветствия за още трима от заложниците по пътя им към болницата, в която ще бъдат настанени за прегледи.

Не по-малко шумно и емоционално бяха посрещнати и затворниците, които Израел освободи. По силата на подписаното споразумение, Тел Авив ще освободи 250 затворници с тежки присъди и около 1 700 палестинци, задържани от началото на войната.

"Това е неописуемо чувство, все още не мога да повярвам. Чакахме тази радост да се случи, но някак не мога да я усетя, защото бяхме изненадани. Бяхме подложени на огромен психологически натиск и не можех да повярвам, че се случва до последната секунда", заяви Самер Халабия, освободен затворник.

Няколко журналистически екипа, сред тях и на турския тв канал ТРТ, съобщиха, че израелските военни в Газа са използвали сълзотворен газ. Репортерите и операторите били на висока позиция, за да заснемат автобусите с освободените палестинци. Кадри на ТРТ са запечатали капсули с парливата субстанция, които падат сред журналистите. Междувремнно в Газа продължават да влизат камиони с хуманитарна помощ.