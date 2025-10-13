Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент

Час след като освобождаването на първите 7 заложници на Хамас, американският президент Доналд Тръмп кацна в Израел, където направи обръщение пред парламента.

Следващата му спирка този следобед е египетския курорт Шарм ел-Шейх. Там той ще ръководи срещата, на която ще бъде официално подписано споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Обичайното победно вдигане на юмрук на Доналд Тръмп. Но то има нов смисъл на летище Бен Гурион в Тел Авив. Израелският президент Исак Херцог и премиера Бенямин Нетаняху посрещнаха лично американския президент, за да му благодарят за освобождаването на заложниците.

В израелския парламент, Тръмп беше аплодиран продължително и на крака, а Нетаняху го нарече "най-добрият приятел, който Израел някога е имал в Белия дом". В речта си пред Кнесета Тръмп подчерта, че с връщането на заложниците е постигнато невъзможното и се слага началото на нов етап в развитието на целия Близък Изток.

"Сега най-после не само за израелците, но и за палестинците и за много други дългият и мъчителен кошмар накрая свърши. Когато се слегне прахът, димът се разсее, отломките бъдат разчистени и въздухът се прочисти от пепелта, денят настъпва в един променен регион и във вашите възможности се очертава едно красиво и много по-светло бъдеще. Това е много вълнуващо време за Израел и за целия Близък изток", каза Доналд Тръмп.

След Израел, Тръмп отива в египетския курорт Шарм ел Шейх за официалното подписване на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Очаква се т. нар. "Декларация за Газа" да бъде подписана от гарантите САЩ, Египет, Катар и може би Турция в присъствието на 20 световни лидери, сред които премиерът на Великобритания Киър Стармър, френският президент Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, президентът на палестинската автономия Махмуд Абас и генералният секретар на ООН Антониу Гутериш.

От Брюксел, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства връщането на заложниците и подписването на споразумението като исторически момент.

"Завръщането на израелските заложници е момент на истинска радост за тези семейства. И момент на облекчение за целия свят. Това означава, че може да се обърне нова страница. Може да започне нова глава. Европа напълно подкрепя мирния план, постигнат с посредничеството на Съединените щати, Катар, Египет и Турция", коментира Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК.

В Газа, израелската армия вече се изтегли до предварително договорената жълта линия, но военните остават да контролират около 53 процента от територията на анклава. Следващата фаза на плана Тръмп предвижда продължаване на изтеглянето на израелските военни от Газа, както и трудни преговори по разоръжаването на Хамас и изтеглянето на неговите бойци от Ивицата. Планът предвижда управлението на анклава да бъде поето от временен преходен орган на властта от технократи и международни експерти.