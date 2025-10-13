БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се...
Чете се за: 04:50 мин.
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

Слънце, дъжд, студ - какво време ни очаква през седмицата?

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Ще вали ли и къде?

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тази седмица ще е малко по-хладно от обичайното за средата на октомври. Облачността - временни разкъсвания не са изключени на места в Дунавската равнина, както и в крайните югозападни райони. Вятърът ще е слаб, в Северна България до умерен от запад-северозапад. Температурите ще са без особена промяна - между 15° и 20°, в София около 16°.

Към значителната облачност, която очакваме и през следващото денонощие, ще добавим и слаби, следобедни превалявания на отделни места в източните и в планинските райони от страната. Температурите сутринта ще са предимно между 5° и 10°. Дневните ще се задържат непроменени спрямо днес - от 15° до 20°, в София около 15°. Вятърът ще е северозападен, слаб до умерен.

Предимно значителна ще е облачността по Черноморието утре, ще има райони с превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са с около градус по-ниски от днес или от 16° до 18°. Вълнението на морето ще е 2 бала.

Облачно ще се задържи в планините. И там слабо ще превалява. Границата между дъжд и сняг ще бъде високо - на около 2400 мнв. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността се очакват преди обяд в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен северозападен вятър.

През следващите дни облачността ще е разкъсана. Слаби валежи ще има най-вече в Източна България и в планините. Температурите ще се понижат символично.

В петък облачността от запад ще се увеличи и ще се вплътни и след обяд ще започнат валежи от дъжд. В източните части вятърът отново ще се усили.

През нощта срещу събота ще превали и в останалите райони от страната. А след временно спиране на валежите, след обяд в събота отново ще превали. Сутринта ще е една идея по-топло, но след обяд ще започне захлаждане.

#слънчево време #времето #валежи #прогноза за времето #студено време #дъжд

До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и източните райони
До 20° днес, облачно ще бъде над южната половина от страната и източните райони
Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица Слаби валежи от дъжд и захлаждане през новата седмица
Чете се за: 02:12 мин.
По-често облачно и със слаби валежи през новата седмица По-често облачно и със слаби валежи през новата седмица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас навлиза методът "сеене на облаци", който може изкуствено да увеличи валежите с до 30% У нас навлиза методът "сеене на облаци", който може изкуствено да увеличи валежите с до 30%
Чете се за: 00:55 мин.
По-често облачно, с превалявания през новата седмица По-често облачно, с превалявания през новата седмица
Чете се за: 02:10 мин.
Опасни пориви на вятъра в събота Опасни пориви на вятъра в събота
Чете се за: 02:17 мин.

"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
"Всички се връщате. Войната свърши": След 783 дни в плен...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
Чете се за: 04:50 мин.
Общество
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
