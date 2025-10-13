Слънце, дъжд, студ - какво време ни очаква през седмицата?

Тази седмица ще е малко по-хладно от обичайното за средата на октомври. Облачността - временни разкъсвания не са изключени на места в Дунавската равнина, както и в крайните югозападни райони. Вятърът ще е слаб, в Северна България до умерен от запад-северозапад. Температурите ще са без особена промяна - между 15° и 20°, в София около 16°.

Към значителната облачност, която очакваме и през следващото денонощие, ще добавим и слаби, следобедни превалявания на отделни места в източните и в планинските райони от страната. Температурите сутринта ще са предимно между 5° и 10°. Дневните ще се задържат непроменени спрямо днес - от 15° до 20°, в София около 15°. Вятърът ще е северозападен, слаб до умерен.

Предимно значителна ще е облачността по Черноморието утре, ще има райони с превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са с около градус по-ниски от днес или от 16° до 18°. Вълнението на морето ще е 2 бала.

Облачно ще се задържи в планините. И там слабо ще превалява. Границата между дъжд и сняг ще бъде високо - на около 2400 мнв. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността се очакват преди обяд в масивите в Югозападна България. Ще духа умерен северозападен вятър.

През следващите дни облачността ще е разкъсана. Слаби валежи ще има най-вече в Източна България и в планините. Температурите ще се понижат символично.

В петък облачността от запад ще се увеличи и ще се вплътни и след обяд ще започнат валежи от дъжд. В източните части вятърът отново ще се усили.

През нощта срещу събота ще превали и в останалите райони от страната. А след временно спиране на валежите, след обяд в събота отново ще превали. Сутринта ще е една идея по-топло, но след обяд ще започне захлаждане.