На полето на дипломацията - Тръмп от Израел до Шарм ел-Шейх

Час след освобождаването на първите заложници на Хамас американският президент Доналд Тръмп кацна в Израел. Следобед е предвидено той да отпътува за eгипетския курорт Шарм ел-Шейх, където ще бъде официално подписано споразумението за прекратяване на огъня в Газа.

Обичайното вдигане на юмрук на Доналд Тръмп. Но то добива нов смисъл на летище Бен Гурион в Тел Авив.

Израелският президент Исак Херцог и премиера Бенямин Нетаняху посрещнаха лично американския президент, за да му благодарят за течащото и в този момент освобождаване на заложници.

Очаква се около 13.00 ч. българско време Тръмп да отпътува за Египет, където официално ще бъде подписано споразумението за прекратяване на огъня в Газа - по думите на Тръмп, това е осмата прекратена от него война.

На срещата в египетския курорт Шарм ел Шейх са поканени 20 световни лидери, сред които премиерите на Великобритания и Италия, френският президент, канцлерът на Германия, както и генералният секретар на ООН.

"Ще работим заедно със Съединените щати и със страните в региона, с европейските и арабските държави, по рамка, която ще позволи международни стабилизиращи сили, както и конкретно административна помощ за Газа. На първо място засилването на тренировъчните операции на местните сили за сигурност и осигуряването на план за демобилизация и демилитаризация на Хамас", заяви френският президент Еманюел Макрон.

Исторически момент - така председателят на Европейската комисия Урсула Фон Дер Лайен, определи подписването на споразумението за край на войната. Готови сме да допринесем за неговия успех с всички инструменти, с които разполагаме, се казва още в изявлението ѝ.

"Завръщането на израелските заложници е момент на истинска радост за тези семейства. И момент на облекчение за целия свят. Това означава, че може да се обърне нова страница. Може да започне нова глава. Европа напълно подкрепя мирния план, постигнат с посредничеството на Съединените щати, Катар, Египет и Турция", коментира Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК.

В Газа израелската армия вече се изтегли до предварително договорената жълта линия. Военните все още контролират 53 процента от територията на анклава.

След прекратяването на огъня се очаква в Газа да бъдат допуснати големи количества хуманитарна помощ, която да бъде транспортирана свободно по двете основни трасета между южната и северната част.

Планът на Тръмп предвижда Газа да бъде управлявана от временен преходен орган на властта от технократи и международни експерти.