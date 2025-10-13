БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израелското посолство у нас изрази облекчение след...
Чете се за: 02:07 мин.
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна,...
Чете се за: 03:47 мин.
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази
Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест
Снимка: Освободеният Матан Ангрест
Слушай новината

Посолство на Израел у нас излезе с позиция след освобождаването от Хамас на израелско-българския гражданин Матан Ангрест.

Посланик Йоси Леви Сфари изрази облекчение след завръщането на пленения войник.

Ето и цялата позиция:

„Изпитваме дълбоко облекчение и вълнение от освобождаването на Матан Ангрест, израелско–български гражданин, отвлечен от терористичната организация Хамас на 7 октомври 2023 г.

Още в първите мигове след неговото отвличане България застана твърдо на страната на Израел, настоявайки за освобождаването му и проявявайки непоколебима солидарност със семейството на Матан – особено с неговите родители, Анат и Хагай.

От името на Държавата Израел изразявам своята искрена признателност към президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, към председателя на Нарадното събрание доц. Наталия Киселова, към министър-председателя Росен Желязков и бившия министър-председател акад. Николай Денков, към министъра на външните работи Георг Георгиев и бившия заместник министър-председател и министър на външните работи Мария Габриел.

Благодарността ни се простира и към всички наши български приятели — министри, народни представители, дипломати, членове на еврейската общност и мнозина други, които застанаха до нас и работиха неуморно и с голямо състрадание — както публично, така и извън светлините на прожекторите, за да помогнат Матан да се върне у дома.

Матан вече е вкъщи, но Израел няма да спре, докато и последният заложник не се завърне у дома, включително Сахар Барух, израелско–български гражданин, отвлечен жив и убит в плен в Газа, чието тяло все още се държи от Хамас.“

#израелско - български гражданин #Матан Ангрест #посолство на Израел #Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински съветници
1
Местни избори в Пазарджик: Рекорден брой кандидати за общински...
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за общински съветници
2
Без нарушения протича изборният ден в Пазарджик, където гласуват за...
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
3
Добромир Жечев в предаването "Зала на славата"
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на пазарджишкото село Огняново?
4
Какво показа акцията срещу купуване на гласове в ромската махала на...
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове (СНИМКИ)
5
Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване...
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
6
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Близък изток

Весела Райчинова от Тел Авив: Сълзите в очите на хората са от радост, но и от болка
Весела Райчинова от Тел Авив: Сълзите в очите на хората са от радост, но и от болка
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Чете се за: 02:07 мин.
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените Край на заложническата криза? Хамас пуска на свобода пленените
Чете се за: 01:30 мин.
Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците Крехкият мир в Газа: Обратно броене в Израел в очакване на заложниците
Чете се за: 04:47 мин.
Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна помощ влизат в Газа Израел очаква завръщането на заложниците, камиони с хуманитарна помощ влизат в Газа
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Съдбата на Газа: Хамас започна да освобождава израелските заложници
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест Израелското посолство у нас изрази облекчение след освобождаването на израелско-българския гражданин Матан Ангрест
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Чете се за: 09:35 мин.
Политика
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:00 мин.
По света
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Тръмп предупреди, че ще изпрати на Киев ракети...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ