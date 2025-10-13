Трима учени спечелиха Нобеловата награда за икономика

Учените Джоел Мокир, Филип Агион и Питър Хауит спечелиха Нобеловата награда за икономика за 2025 г. за "обяснението на икономическия растеж, движен от иновациите", съобщи в понеделник Кралската шведска академия на науките.

"Лауреатите ни научиха, че устойчивият растеж не може да се приема за даденост. Икономическата стагнация, а не растежът, е била норма през по-голямата част от човешката история. Тяхната работа показва, че трябва да сме наясно със заплахите за продължителния растеж и да им се противодействаме", добавиха от академията.

Престижната награда, официално известна като Награда на Шведската национална банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, е последната от Нобеловите награди за тази година. Тя е учредена по-късно от останалите награди и се връчва от 1969 г. насам.