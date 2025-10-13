БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Разпитван е с насилие и брутален линч": Каква е историята на Матан Ангрест - освободеният от Хамас израелско-български гражданин?

Тоня Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 05:00 мин.
По света
Снимка: АП/БТА
След 738 дни в плен на свобода е и българският гражданин - 22-годишният Матан Ангрест. 22-годишният Матан е войник от израелската армия. Пленен е от Хамас, след като танкът му е атакуван недалеч от буферния периметър около Ивицата Газа. Кой е Матан Ангрест - неговата история разказва Тоня Димитрова.

Радостта на една майка в очакване да зърне сина си отново свободен след 2 години и 8 дни.

Това е снимката, която предизвиква цял калейдоскоп от емоции - едновременно щастие, болка и облекчение. Матан Ангрест е предаден на израелската армия. Със сериозен поглед и брада, която крие белезите на прекараните безкрайни дни в плен. Щастливи да го видят и са неговите другари от 7-ма бронирана бригада на израелската армия. Очакваме ви обратно у дома, казва бригадният командир на войниците, след като петима от техните другари бяха освободени днес.

Сутринта на 7 октомври 2023 година 215 терористи от Хамас щурмуват базата "Нахал Оз" на 850 метра от границата с Ивицата Газа. За този ден пред "По света и у нас" разказа майката на Матан - Анат Ангрест.

Анат Ангрес - майка на Матан Ангрест: "Когато започна терористичната атака Матан и неговият екип и по пътя виждат стотици терористи, които влизат на израелска територия, за да нахлуят във военната база в кибуц Нахал Оз. Започват да осъзнават, че са сами срещу всички тези терористи и трябва да направят всичко възможно, за да отбраняват Израел и да спрат бойците на Хамас да влязат на наша територия."

Матан е българин именно по майчина линия - баба му е родена в България.

Анат Ангрес - майка на Матан Ангрест: "Преминал е през много брутален линч по улиците на Газа, знаем от показанията на завърналите се заложници, че е изтезаван, като войник е бил брутално разпитван с насилие."

През 738-те дни, в които е в плен, семейството на Матан получава ужасяващи видеа. Дава разрешение едно от тях да бъде публикувано. В записа се твърди, че е направен на 511-ия ден от пленяването му.

Матан Ангрест - освободен заложник на Хамас: "Не е лесно, няма слънце, умираме от зимния студ. Третират ме като войник, не като обикновен заложник и цивилен. Моля ви, тези, които стигнахте у дома, не ни оставяйте да гнием тук. Борете се за нас. Знаете през какво преминаваме."

И все пак видеото е доказателство, че Матан е жив.

Хагай Ангрест - баща на Матан Ангрест - 07.03.2025: "От една страна обнедаждаващ признак за живот, но от друга - синът ни е ранен. И е очевидно, че е тежко ранен. Вижда се по лицето му - тъжно и страдащо лице. Лице на човек, който не е виждал слънчева светлина от 15 месеца."

Анат Ангрес - майка на Матан Ангрест: "Виждате негова снимка - на тениската ми е как изглеждаше преди, а това е след един от разпитите с изкривено лице. Правим всичко, което можем по цял свят да говорим за Матан и за всички заложници".

Матан е най-големият син от четири деца на Анат и Хагай Ангрест от град Кирят Бялик в района на град Хайфа. Страда от астма, която със сигурност е изострена след влагата в тунелите на Хамас.

Анат Ангрес - майка на Матан Ангрест: "Той е срамежливо момче. Обичаше да е доброволец, да помага на хората. Когато си идваше у дома през уикендите, винаги ходеха с другите деца да играят футбол. Отборът им се казваше "Макаби Хайфа". Никога не се е бил с някой, нито пък е влизал в спорове. Винаги е намирал начин да намира съгласие, да е тих."

Физически Матан вече е свободен, но духовната свобода и възстановяването от преживяното предстоят.

